На Украине погиб военнослужащий из Перми

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, гвоздики, прощание, похороны, сво
С погибшим простились в пермском Доме офицеров Фото:

В спецоперации на Украине погиб житель Перми, выпускник пермского авиатехникума Евгений Гоглев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза на официальной странице в соцсести «ВКонтакте».

«2 ноября 2022 г. в возрасте 25 лет при исполнении воинского долга в специальной военной операции погиб Гоглев Евгений. Учился в авиатехникуме с 2013 по 2015 гг. в группе ПИ-13-2», — сказано в посте.

Гоглев проходил службу в звании сержанта. С погибшим простились 14 ноября в доме офицеров.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины и помощь ДНР и ЛНР.

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В спецоперации на Украине погиб житель Перми, выпускник пермского авиатехникума Евгений Гоглев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза на официальной странице в соцсести «ВКонтакте». «2 ноября 2022 г. в возрасте 25 лет при исполнении воинского долга в специальной военной операции погиб Гоглев Евгений. Учился в авиатехникуме с 2013 по 2015 гг. в группе ПИ-13-2», — сказано в посте. Гоглев проходил службу в звании сержанта. С погибшим простились 14 ноября в доме офицеров. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины и помощь ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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