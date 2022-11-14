На Украине погиб военнослужащий из Перми

С погибшим простились в пермском Доме офицеров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В спецоперации на Украине погиб житель Перми, выпускник пермского авиатехникума Евгений Гоглев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза на официальной странице в соцсести «ВКонтакте».

«2 ноября 2022 г. в возрасте 25 лет при исполнении воинского долга в специальной военной операции погиб Гоглев Евгений. Учился в авиатехникуме с 2013 по 2015 гг. в группе ПИ-13-2», — сказано в посте.

Гоглев проходил службу в звании сержанта. С погибшим простились 14 ноября в доме офицеров.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины и помощь ДНР и ЛНР.