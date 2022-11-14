Оборонный завод зовет пермяков на работу с проживанием в гостинице

Рабочим на предприятии обещают зарплату от 90 тысяч рублей и жилье в гостинице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятие оборонно-промышленного комплекса «Калужский турбинный завод» предлагает жителям Пермского края работу вахтовым методом с бесплатным обучением и проживанием в гостинице в центре Калуги. Об этом сообщается в объявлениях с описанием заводских вакансий, размещенных на сайте «Авито».

«Завод оборонно-промышленного комплекса приглашает на вахту в Калугу. Условия: белая зарплата, оплачиваем отпуск и больничные, заботимся о здоровье, компенсируем проезд. Проживание в гостинице в центре города. Бесплатное обучение. Можно повысить разряд, получить вторую профессию, пройти школу мастера или молодого инженера», — сообщается в объявлениях.

На заводе пермякам предлагают работать токарями, фрезеровщиками, сверловщиками. Обещаемый уровень заработных плат на предприятии — от 90 тысяч рублей.

По данным сайта предприятия, ПАО «Калужский турбинный завод» является одним из крупнейших в России производителей оборудования для энергетики. Компания выпускает паровые турбины для привода электрогенераторов, приводные паровые турбины, блочные турбогенераторы и энергоблоки.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагает работу вахтовым методом татарстанское оборонно-промышленное предприятие «Ремдизель». Заводу требуются рабочие на производство бронированной техники.