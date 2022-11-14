Уничтожение президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла, потому что это не приведет к победе. Данный фактор послужит толчком для ухудшения ситуации. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Уничтожение Зеленского не приведет к победе. Это наоборот мобилизует русских людей на Украине, ведь Украина — это русские люди. А менталитет русского человека мы знаем — он не поддается давлению», — заявил Федоров.
Также он отметил, что НАТО составляет 95% от украинской военной силы. Уничтожение президента Украины будет расцениваться как существенный фактор для ухудшения ситуации.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе СВО были проведены референдумы на четырех регионах Украины. По результатам голосования они присоединились к России.
Осенью Зеленский заявлял о невозможности переговоров с Россией. Из-за давления Запада политик отменил свое заявление, сообщает Pavda.Ru.
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Уничтожение президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла, потому что это не приведет к победе. Данный фактор послужит толчком для ухудшения ситуации. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Уничтожение Зеленского не приведет к победе. Это наоборот мобилизует русских людей на Украине, ведь Украина — это русские люди. А менталитет русского человека мы знаем — он не поддается давлению», — заявил Федоров. Также он отметил, что НАТО составляет 95% от украинской военной силы. Уничтожение президента Украины будет расцениваться как существенный фактор для ухудшения ситуации. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе СВО были проведены референдумы на четырех регионах Украины. По результатам голосования они присоединились к России. Осенью Зеленский заявлял о невозможности переговоров с Россией. Из-за давления Запада политик отменил свое заявление, сообщает Pavda.Ru.