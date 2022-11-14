Депутат Госдумы объяснил, почему Россия не уничтожает Зеленского

Депутат Госдумы: уничтожение Зеленского не приведет к победе России

14 ноября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Уничтожение Зеленского станет существенным фактором для ухудшения ситуации, считает депутат ГД Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уничтожение президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла, потому что это не приведет к победе. Данный фактор послужит толчком для ухудшения ситуации. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Уничтожение Зеленского не приведет к победе. Это наоборот мобилизует русских людей на Украине, ведь Украина — это русские люди. А менталитет русского человека мы знаем — он не поддается давлению», — заявил Федоров. Также он отметил, что НАТО составляет 95% от украинской военной силы. Уничтожение президента Украины будет расцениваться как существенный фактор для ухудшения ситуации. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе СВО были проведены референдумы на четырех регионах Украины. По результатам голосования они присоединились к России. Осенью Зеленский заявлял о невозможности переговоров с Россией. Из-за давления Запада политик отменил свое заявление, сообщает Pavda.Ru.

Уничтожение президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла, потому что это не приведет к победе. Данный фактор послужит толчком для ухудшения ситуации. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Уничтожение Зеленского не приведет к победе. Это наоборот мобилизует русских людей на Украине, ведь Украина — это русские люди. А менталитет русского человека мы знаем — он не поддается давлению», — заявил Федоров. Также он отметил, что НАТО составляет 95% от украинской военной силы. Уничтожение президента Украины будет расцениваться как существенный фактор для ухудшения ситуации. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе СВО были проведены референдумы на четырех регионах Украины. По результатам голосования они присоединились к России. Осенью Зеленский заявлял о невозможности переговоров с Россией. Из-за давления Запада политик отменил свое заявление, сообщает Pavda.Ru.