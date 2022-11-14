Прокуратура ХМАО проверит чиновницу из-за скандала с ее трудоустройством

По словам одного из депутатов, Лариса Зайцева работала на двух работах, что запрещено законом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Урае (ХМАО) прокуратура готовит проверку в отношении начальницы городского управления образованием Ларисы Зайцевой на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. В ведомство пришло сообщение, что сотрудница мэрии одновременно работает в гимназии на должности замдиректора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«На скриншоте с сайта гимназии видно, что Лариса Зайцева занимает должность заместители директора по УВР в гимназии Урая. Прошу провести проверку по обстоятельствам в заявлении», — написано в заявлении в прокуратуру, которое предоставил агентству источник. Указанный факт противоречит законодательству, так как чиновники могут заниматься либо творческой, либо преподавательской деятельностью, а данная должность этого не предполагает.

В пресс-службе надзорного ведомства подтвердили принятие заявления к рассмотрению. Прокуратура запустит проверку, о результатах которой сообщит позднее. При этом в администрации Урая корреспонденту URA.RU сказали, что Зайцева занимает должность начальника управления образованием. В других местах она не трудоустроена, в том числе и в СОШ «Гимназия».

Ранее жительница Урая Дарья Скондакова написала жалобу губернатору Югры Наталье Комаровой на Зайцеву. Причиной обращения к главе ХМАО стало собеседование на английском языке.