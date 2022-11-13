13 ноября 2022

В ЯНАО приняли новые меры поддержки семей участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , мама с ребенком, прощание, мама с дочкой, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных, прощание с мобилизованными
Семьям участников СВО в Шурышкарском районе добавили меры поддержки Фото:

В Шурышкарском районе (ЯНАО) приняли четыре новые меры поддержки для членов семей участников СВО. Об этом сообщается в telegram-канале на странице «Мобилизация Ямал».

«Компенсация оплаты проезда на муниципальном транспорте и такси на территории Шурышкарского района; предоставление выплат за приобретенное топливо для отопления жилья; компенсация за наем жилья при прохождении амбулаторного обследования в Мужах; выплаты на организацию похорон погибших военнослужащих, принимавших участие в СВО», — сообщается в telegram-канале.

Также отмечается, что мерами поддержки могут воспользоваться жены, родители и дети военнослужащих. В качестве топлива, которое компенсируют власти, могут быть дрова, уголь и жидкое топливо.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Салехарда окажут поддержку военнослужащим и их семьям. На эти цели собираются выделить семь миллионов рублей.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Шурышкарском районе (ЯНАО) приняли четыре новые меры поддержки для членов семей участников СВО. Об этом сообщается в telegram-канале на странице «Мобилизация Ямал». «Компенсация оплаты проезда на муниципальном транспорте и такси на территории Шурышкарского района; предоставление выплат за приобретенное топливо для отопления жилья; компенсация за наем жилья при прохождении амбулаторного обследования в Мужах; выплаты на организацию похорон погибших военнослужащих, принимавших участие в СВО», — сообщается в telegram-канале. Также отмечается, что мерами поддержки могут воспользоваться жены, родители и дети военнослужащих. В качестве топлива, которое компенсируют власти, могут быть дрова, уголь и жидкое топливо. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Салехарда окажут поддержку военнослужащим и их семьям. На эти цели собираются выделить семь миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...