В ЯНАО приняли новые меры поддержки семей участников СВО

Семьям участников СВО в Шурышкарском районе добавили меры поддержки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Шурышкарском районе (ЯНАО) приняли четыре новые меры поддержки для членов семей участников СВО. Об этом сообщается в telegram-канале на странице «Мобилизация Ямал».

«Компенсация оплаты проезда на муниципальном транспорте и такси на территории Шурышкарского района; предоставление выплат за приобретенное топливо для отопления жилья; компенсация за наем жилья при прохождении амбулаторного обследования в Мужах; выплаты на организацию похорон погибших военнослужащих, принимавших участие в СВО», — сообщается в telegram-канале.

Также отмечается, что мерами поддержки могут воспользоваться жены, родители и дети военнослужащих. В качестве топлива, которое компенсируют власти, могут быть дрова, уголь и жидкое топливо.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Салехарда окажут поддержку военнослужащим и их семьям. На эти цели собираются выделить семь миллионов рублей.