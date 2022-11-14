Си Цзиньпин обозначил Байдену красные линии Китая

14 ноября 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Пекин должен и Вашингтон должны пересмотреть свои политические отношения, сообщает Си Цзиньпин официальный сайт президента РФ новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Председатель КНР Си Цзиньпин высказался по Тайваньскому вопросу, назвав его непреодолимой красной линией в отношениях с США. Такое заявление он сделал на встрече с президентом США Джо Байденом, сообщает МИД Китая. «Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая… и первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях», — говорится на сайте МИД КНР. Председатель КНР отметил, что и Пекин, и Вашингтон должны пересмотреть свои политические отношения. Новыми принципами должны стать: двусторонность и опора на историческую базу. Также он отметил важность личных встреч президентов. По его словам видеоконференции и телефонные переговоры будут приносить меньше пользы. Тайваньский вопрос является «болевой точкой» для Китая. Дело в политическом присутствии США на острове. После прилета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, власти Китая начали проводить военные учения на морской границе. Также президент Тайваня не раз заявлял о планах вторжения Китая на Тайвань.

Председатель КНР Си Цзиньпин высказался по Тайваньскому вопросу, назвав его непреодолимой красной линией в отношениях с США. Такое заявление он сделал на встрече с президентом США Джо Байденом, сообщает МИД Китая. «Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая… и первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях», — говорится на сайте МИД КНР. Председатель КНР отметил, что и Пекин, и Вашингтон должны пересмотреть свои политические отношения. Новыми принципами должны стать: двусторонность и опора на историческую базу. Также он отметил важность личных встреч президентов. По его словам видеоконференции и телефонные переговоры будут приносить меньше пользы. Тайваньский вопрос является «болевой точкой» для Китая. Дело в политическом присутствии США на острове. После прилета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, власти Китая начали проводить военные учения на морской границе. Также президент Тайваня не раз заявлял о планах вторжения Китая на Тайвань.