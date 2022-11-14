Куйвашев вылетел в Москву за важными вводными

Свердловский губернатор получит в Москве установки по новому областному бюджету

Евгений Куйвашев проведет несколько дней за согласованием нового бюджета области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ближайшие несколько дней будет работать в Москве, где получит от федеральных чиновников установки по новому бюджету области на 2023—2025 годы. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти. Из-за этого участие губернатора в нескольких публичных мероприятиях в Екатеринбурге отменено.

Бюджет Свердловской области находится на стадии финальных согласований. В течение следующих недель определится, какую сумму получит то или иное ведомство или администрация. Источники URA.RU ранее сообщили, что у этого процесса будет новый куратор — вице-губернатор Олег Чемезов. Первое чтение бюджета в заксобрании назначено на 15 ноября.

На протяжении нескольких лет Куйвашев выступал перед депутатами с бюджетным посланием — тезисами, как регион будет зарабатывать и тратить в предстоящем году. Однако в этот раз, как стало известно URA.RU, он нарушит традицию. «Губернатор вылетел в Москву ради бюджетного согласования. [На первом чтении] его не будет», — передал собеседник, близкий к руководству области.

По словам источника, следующие несколько дней Куйвашеву предстоят переговоры по бюджету с представителями федеральных структур. В том числе ожидается, что он пролоббирует несколько решений по софинансированию из казны РФ. «Вместо первого чтения губернатор выступит на втором, где уже с полным пониманием предметно озвучит, сколько денег получит конкретный муниципалитет или направление. В очередной раз демонстрирует любовь к нестандартным ходам», — пояснил инсайдер.

По неофициальным данным, из-за отъезда в столицу Куйвашева не появится не только на заседании заксобрания 15 ноября, но и на форуме «Города России» 16—17 ноября. Получить официальный комментарий в свердловском департаменте информполитики к моменту публикации URA.RU не удалось.