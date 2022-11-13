Зам Куйвашева перехватил контроль над свердловской казной

Согласованием бюджета Свердловской области займется вице-губернатор Чемезов

Олег Чемезов будет решать, кому достанутся средства областного бюджета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политические вопросы, усилит контроль над новым областным бюджетом. Как сообщили URA.RU два источника, чиновник будет лично курировать согласование казны на 2023—2025 годы. Прежде этим вопросом заведовал первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Свердловские власти на протяжении последних месяцев составляют бюджет региона на ближайшие три года. Уже известно, что в сравнении с предыдущим периодом вырастут расходы казны — на 18 млрд рублей, а дефицит составит чуть больше 16 млрд. В ближайшее время проект бюджета в нескольких чтениях рассмотрят депутаты заксобрания, а между чтениями будут идти согласительные процедуры.

По данным URA.RU, утверждение бюджета в этом году пройдет по новому сценарию. Кураторами согласительных процедур станут два человека — спикер заксо Людмила Бабушкина, которая традиционно участвует в процессе, и вице-губернатор Чемезов, получивший такую роль впервые. «Одним только муниципалитетам [в этот раз] выделят на поддержку больше 20 млрд рублей. И Чемезову [как ответственному за мэров] доверили решать, кто и сколько получит», — описал инсайдер, близкий к руководству области.

В 2021 году бюджетный процесс наряду с Бабушкиной администрировал Шмыков, который тогда был полноценным куратором экономического блока и бюджетной политики. Однако, как ранее указывали источники URA.RU, в новой конфигурации областного правительства губернатор Евгений Куйвашев практически лишил своего первого зама полномочий, связанных с деньгами. По информации собеседников, в этот раз Шмыков будет участвовать в составлении бюджета лишь эпизодически.

В то же время инсайдеры URA.RU анонсировали, что Чемезову в новом правительстве Куйвашев отдадут не только политическую сферу, но и финансовую. В политкругах ждут, что в новой модели правительства вице-губернатор будет курировать министерство финансов. Делается это, помимо прочего, для того, чтобы Чемезов, имея доступ к казне, обладал рычагом давления в переговорах с мэрами. Сам Чемезов воздержался от комментария URA.RU о своей роли в бюджетном процессе, оперативно связаться со Шмыковым не удалось.