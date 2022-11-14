Екатеринбургские рестораны недовольны блогерами, которые хотят поесть у них бесплатно Фото: Размик Закарян © URA.RU

Рестораны Екатеринбурга пожаловались на блогеров, которые предлагают их включить в свой рейтинг лучших заведений города взамен на бесплатную еду. Это стало известно из переписки одного из блогеров с рестораном, в котором он хотел бы побывать.

«Мы делаем обзор по лучшим кафе и ресторанам нашего города, планируем вас посетить. Можно к вам прийти по бартерным условиям или бесплатно», — слова блогера в переписке, опубликованной в аккаунте «ekspresso.ekb» в соцсети Instagram (заблокирован в РФ).

Отреагировав на отказ ресторана кормить блогера бесплатно, он написал, что хотел бы включить их заведение в свой рейтинг лучших мест города, но теперь делать этого не будет. «Мы не хотим быть в списке тех, кто вас бесплатно „погулял“, и из-за этого вы назвали их лучшими», — ответил блогеру представитель ресторана.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургский ресторан «Шави Ломи» временно не будет подавать своим гостям алкоголь. Это связано с тем, что в заведении отсутствует лицензия на продажу крепких напитков.