13 ноября 2022
12 ноября 2022

Мэрия Кургана предупредила об опасности на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство парков города в зимнее время. Курган, снег, зима, гололед, женщина, лед, наледь, пенсинерка
Власти Кургана просят воздержаться от несрочных долгих поездок и не выходить лишний раз на улицу в ближайшие 2 дня Фото:

В ближайшие дни в Курганской области ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, а также понижение температуры. На дорогах и тротуарах возможен сильный гололед. О повышенной готовности коммунальных служб сообщила в своем telegram-канале глава Кургана Елена Ситникова.

«Перед дорожными службами поставлена задача усилить работу по очистке и обработке противогололедными материалами проезжей части, тротуаров и остановочных площадок. Руководителям управкомпаний, ТСЖ и ЖСК необходимо своевременно при образовании наледи обрабатывать противогололедной смесью придомовые территории», — отметила глава города.

Мэрия просит пешеходов быть внимательными, а водителей соблюдать скоростной режим, так как в гололед тормозной путь автомобилей увеличивается. В администрации также напомнили о том, что в случае происшествия на дороге необходимо обращаться к специалистам экстренных служб.

Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании в Кургане в ночь с понедельника на вторник. По данным гидрометцентра, ночью 15 ноября в области ожидается понижение температуры воздуха.

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В ближайшие дни в Курганской области ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, а также понижение температуры. На дорогах и тротуарах возможен сильный гололед. О повышенной готовности коммунальных служб сообщила в своем telegram-канале глава Кургана Елена Ситникова. «Перед дорожными службами поставлена задача усилить работу по очистке и обработке противогололедными материалами проезжей части, тротуаров и остановочных площадок. Руководителям управкомпаний, ТСЖ и ЖСК необходимо своевременно при образовании наледи обрабатывать противогололедной смесью придомовые территории», — отметила глава города. Мэрия просит пешеходов быть внимательными, а водителей соблюдать скоростной режим, так как в гололед тормозной путь автомобилей увеличивается. В администрации также напомнили о том, что в случае происшествия на дороге необходимо обращаться к специалистам экстренных служб. Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании в Кургане в ночь с понедельника на вторник. По данным гидрометцентра, ночью 15 ноября в области ожидается понижение температуры воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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