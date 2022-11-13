Мэрия Кургана предупредила об опасности на дорогах

В ближайшие дни в Курганской области ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, а также понижение температуры. На дорогах и тротуарах возможен сильный гололед. О повышенной готовности коммунальных служб сообщила в своем telegram-канале глава Кургана Елена Ситникова.
«Перед дорожными службами поставлена задача усилить работу по очистке и обработке противогололедными материалами проезжей части, тротуаров и остановочных площадок. Руководителям управкомпаний, ТСЖ и ЖСК необходимо своевременно при образовании наледи обрабатывать противогололедной смесью придомовые территории», — отметила глава города.
Мэрия просит пешеходов быть внимательными, а водителей соблюдать скоростной режим, так как в гололед тормозной путь автомобилей увеличивается. В администрации также напомнили о том, что в случае происшествия на дороге необходимо обращаться к специалистам экстренных служб.
Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании в Кургане в ночь с понедельника на вторник. По данным гидрометцентра, ночью 15 ноября в области ожидается понижение температуры воздуха.
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