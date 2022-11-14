Свердловский депутат Госдумы назвала Борреля идиотом

Жанна Рябцева раскритиковала Борреля за его слова об ответных санкциях против ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева назвала главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля идиотом из-за его слов об ответных санкциях против ЕС. Об этом Рябцева написала в своем официальном telegram-канале.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что страны, которые вводят ответные санкции против Евросоюза совершают ошибки. «Все те, против кого были введены санкции, затем принимают ответные меры. Так делали и Россия, и Китай, и Иран. Я полагаю, что это ошибка», — говорил Боррель.

После этого, Жанна Рябцева раскритиковала главу дипломатии ЕС. «Поразительно незамутненный идиот», — заявила свердловский депутат Госдумы.

Ранее URA.RU сообщало, что Жанна Рябцева предложила не пускать обратно ВИЧ-инфицированных россиян, которые переехали в Казахстан. Однако позднее, она оправдалась за свой призыв.