В Екатеринбурге произошло массовое ДТП из-за гололеда

ДТП произошло на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей столкнулись четыре автомобиля из-за гололеда. Об этом рассказал очевидец.

«Четыре автомобиля попали в ДТП на проспекте Космонавтов. На дорогах сейчас гололед, машины ехали из центра города в сторону Верхней Пышмы», — рассказал очевидец агентству «Уралинформбюро».

Авария произошла 14 ноября примерно в 22:00. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в автоинспекторы предупредили свердловчан об ухудшении погоды. На этой неделе в регионе ожидаются похолодания, осадки в виде снега, что может стать причиной гололеда.