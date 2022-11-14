В Екатеринбурге произошло массовое ДТП из-за гололеда

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ДТП произошло на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей столкнулись четыре автомобиля из-за гололеда. Об этом рассказал очевидец.

«Четыре автомобиля попали в ДТП на проспекте Космонавтов. На дорогах сейчас гололед, машины ехали из центра города в сторону Верхней Пышмы», — рассказал очевидец агентству «Уралинформбюро».

Авария произошла 14 ноября примерно в 22:00. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в автоинспекторы предупредили свердловчан об ухудшении погоды. На этой неделе в регионе ожидаются похолодания, осадки в виде снега, что может стать причиной гололеда.

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В Екатеринбурге на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей столкнулись четыре автомобиля из-за гололеда. Об этом рассказал очевидец. «Четыре автомобиля попали в ДТП на проспекте Космонавтов. На дорогах сейчас гололед, машины ехали из центра города в сторону Верхней Пышмы», — рассказал очевидец агентству «Уралинформбюро». Авария произошла 14 ноября примерно в 22:00. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в автоинспекторы предупредили свердловчан об ухудшении погоды. На этой неделе в регионе ожидаются похолодания, осадки в виде снега, что может стать причиной гололеда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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