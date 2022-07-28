28 июля 2022

Екатеринбуржцы «украли» Луну и положили ее на Исеть. Фото

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Пожар в лесной резиденции губернатора. Челябинск , луна
Луна положили на реку Исеть в Екатеринбурге Фото:

Свердловские художники презентовали свой новый арт-объект «Суперлуние» на набережной реки Исеть. По задумке авторов, они «украли» Луну и положили ее на реку. Об этом рассказал художник Рома Инк в соцсети.

«Сегодня (28 июля — прим. ред.) в 23:00 будем показывать Луну. На небе ее не будет, сегодня она только у нас», — поделился Рома Инк в соцсети. Вместе с ним инсталляцию создали стрит-арт художники 357 Ural и Горе Егор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге художники установили розовые скамейки и качели. Стрит-арт объект появился в рамках фестиваля Stenograffia.

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Свердловские художники презентовали свой новый арт-объект «Суперлуние» на набережной реки Исеть. По задумке авторов, они «украли» Луну и положили ее на реку. Об этом рассказал художник Рома Инк в соцсети. «Сегодня (28 июля — прим. ред.) в 23:00 будем показывать Луну. На небе ее не будет, сегодня она только у нас», — поделился Рома Инк в соцсети. Вместе с ним инсталляцию создали стрит-арт художники 357 Ural и Горе Егор. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге художники установили розовые скамейки и качели. Стрит-арт объект появился в рамках фестиваля Stenograffia.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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