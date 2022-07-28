Луна положили на реку Исеть в Екатеринбурге
Свердловские художники презентовали свой новый арт-объект «Суперлуние» на набережной реки Исеть. По задумке авторов, они «украли» Луну и положили ее на реку. Об этом рассказал художник Рома Инк в соцсети.
«Сегодня (28 июля — прим. ред.) в 23:00 будем показывать Луну. На небе ее не будет, сегодня она только у нас», — поделился Рома Инк в соцсети. Вместе с ним инсталляцию создали стрит-арт художники 357 Ural и Горе Егор.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге художники установили розовые скамейки и качели. Стрит-арт объект появился в рамках фестиваля Stenograffia.
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