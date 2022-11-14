В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, в которой первый месяц аренды обойдется жителям в 104 тысячи рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Сдается однокомнатная квартира на длительный срок. 20 этаж, 65 квадратных метров. Цена — 40 тысяч рублей в месяц. Залог 40 тысяч рублей, комиссия 24 тысячи», — сообщается в объявлении.
В квартире выполнен современный ремонт. Как отмечает продавец, недалеко от дома располагаются парк и торговый центр. Хозяин допускает проживание с детьми, но запрещает присутствие животных в квартире.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлена двухэтажная квартира с панорамными окнами. Стоимость недвижимости составляет 38 миллионов рублей.
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