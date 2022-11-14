14 ноября 2022
13 ноября 2022

Тюменцев за аренду однушки просят заплатить более 100 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам
Квартира расположена на 20 этаже, внутри выполнен современный ремонт Фото:

В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, в которой первый месяц аренды обойдется жителям в 104 тысячи рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Сдается однокомнатная квартира на длительный срок. 20 этаж, 65 квадратных метров. Цена — 40 тысяч рублей в месяц. Залог 40 тысяч рублей, комиссия 24 тысячи», — сообщается в объявлении.

В квартире выполнен современный ремонт. Как отмечает продавец, недалеко от дома располагаются парк и торговый центр. Хозяин допускает проживание с детьми, но запрещает присутствие животных в квартире.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлена двухэтажная квартира с панорамными окнами. Стоимость недвижимости составляет 38 миллионов рублей.

Площадь квартиры составляет 65 квадратных метров
Фото:
Фото:

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В Тюмени сдают однокомнатную квартиру, в которой первый месяц аренды обойдется жителям в 104 тысячи рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Сдается однокомнатная квартира на длительный срок. 20 этаж, 65 квадратных метров. Цена — 40 тысяч рублей в месяц. Залог 40 тысяч рублей, комиссия 24 тысячи», — сообщается в объявлении. В квартире выполнен современный ремонт. Как отмечает продавец, недалеко от дома располагаются парк и торговый центр. Хозяин допускает проживание с детьми, но запрещает присутствие животных в квартире. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлена двухэтажная квартира с панорамными окнами. Стоимость недвижимости составляет 38 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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