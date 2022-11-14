Президент Индонезии на G20 обратился к главам государств с призывом

Президент Индонезии Видодо: нельзя допустить начала новой «холодной войны»

15 ноября 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

Видодо подчеркнул недопустимость разделения мира на части Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нельзя допустить начала новой «холодной войны» в мире, а все существующие конфликты необходимо остановить. С таким призывом к главам государств и их представителям обратился президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита G20 на Бали. «Мир не должен погрузиться в состояние новой „холодной войны“, также нельзя допустить его разделения на части», — сказал Видодо. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул важность завершения всех мировых конфликтов. «На всех нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и людьми всего мира», — убежден президент Индонезии. Несмотря на призывы Видодо к объединению, Bloomberg ранее сообщало, что G20 впервые завершится без совместного заявления стран-участниц, а во время проведения форума они впервые будут делиться на группы. Важность совместных дискуссий в ходе проведения саммита подчеркивал и канцлер Германии Олаф Шольц, передает RT.

Нельзя допустить начала новой «холодной войны» в мире, а все существующие конфликты необходимо остановить. С таким призывом к главам государств и их представителям обратился президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита G20 на Бали. «Мир не должен погрузиться в состояние новой „холодной войны“, также нельзя допустить его разделения на части», — сказал Видодо. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул важность завершения всех мировых конфликтов. «На всех нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и людьми всего мира», — убежден президент Индонезии. Несмотря на призывы Видодо к объединению, Bloomberg ранее сообщало, что G20 впервые завершится без совместного заявления стран-участниц, а во время проведения форума они впервые будут делиться на группы. Важность совместных дискуссий в ходе проведения саммита подчеркивал и канцлер Германии Олаф Шольц, передает RT.