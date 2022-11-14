14 ноября 2022

Посольство РФ в США: санкции Запада не изменят политику России

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Санкции США ведут к снижению доверия к американской юрисдикции, считают в посольстве РФ Фото:
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Санкции США неспособны повлиять на внешнеполитический курс России, а ведут лишь к снижению доверия к их компетенциям. С таким заявлением выступило российское посольство в США.

«Рестрикции неспособны повлиять на суверенный внешнеполитический курс России», — говорится в сообщении посольства РФ в США, опубликованном на его официальном сайте. В нем также отметили, что американские санкции лишь поддерживают токсичную атмосферу вокруг российских предпринимателей, а их «диктат и шантаж ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции».

Ранее агентство Reuters сообщало, что США обсуждают введение новых санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. Они коснутся 14 физических и 28 юридических лиц. В ответ на действия американских властей в МИД России объявили о введении ответных санкций против 200 граждан США, передает RT.

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Санкции США неспособны повлиять на внешнеполитический курс России, а ведут лишь к снижению доверия к их компетенциям. С таким заявлением выступило российское посольство в США. «Рестрикции неспособны повлиять на суверенный внешнеполитический курс России», — говорится в сообщении посольства РФ в США, опубликованном на его официальном сайте. В нем также отметили, что американские санкции лишь поддерживают токсичную атмосферу вокруг российских предпринимателей, а их «диктат и шантаж ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции». Ранее агентство Reuters сообщало, что США обсуждают введение новых санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. Они коснутся 14 физических и 28 юридических лиц. В ответ на действия американских властей в МИД России объявили о введении ответных санкций против 200 граждан США, передает RT.
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