Посольство РФ в США: санкции Запада не изменят политику России

15 ноября 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Санкции США ведут к снижению доверия к американской юрисдикции, считают в посольстве РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции США неспособны повлиять на внешнеполитический курс России, а ведут лишь к снижению доверия к их компетенциям. С таким заявлением выступило российское посольство в США. «Рестрикции неспособны повлиять на суверенный внешнеполитический курс России», — говорится в сообщении посольства РФ в США, опубликованном на его официальном сайте. В нем также отметили, что американские санкции лишь поддерживают токсичную атмосферу вокруг российских предпринимателей, а их «диктат и шантаж ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции». Ранее агентство Reuters сообщало, что США обсуждают введение новых санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. Они коснутся 14 физических и 28 юридических лиц. В ответ на действия американских властей в МИД России объявили о введении ответных санкций против 200 граждан США, передает RT.

Санкции США неспособны повлиять на внешнеполитический курс России, а ведут лишь к снижению доверия к их компетенциям. С таким заявлением выступило российское посольство в США. «Рестрикции неспособны повлиять на суверенный внешнеполитический курс России», — говорится в сообщении посольства РФ в США, опубликованном на его официальном сайте. В нем также отметили, что американские санкции лишь поддерживают токсичную атмосферу вокруг российских предпринимателей, а их «диктат и шантаж ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции». Ранее агентство Reuters сообщало, что США обсуждают введение новых санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. Они коснутся 14 физических и 28 юридических лиц. В ответ на действия американских властей в МИД России объявили о введении ответных санкций против 200 граждан США, передает RT.