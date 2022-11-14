В сети появились кадры смертельного ДТП, произошедшего в центре Тобольска. В результате столкновения автомобиля Volvo и автобуса погиб водитель легкового авто. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.
На записи с видеорегистратора видно, что автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения. В результате чего врезался в пассажирский автобус. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции.
Ранее агентству стало известно, что в данном ДТП, помимо погибшего водителя легкового автомобиля, пострадали трое пассажиров автобуса. Авария произошла в полдевятого утра 15 ноября 2022 года на улице Семена Ремезова.
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