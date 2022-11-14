Момент смертельного ДТП в Тобольске попал на камеры. Видео

15 ноября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

ДТП произошло утром 15 ноября 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В сети появились кадры смертельного ДТП, произошедшего в центре Тобольска. В результате столкновения автомобиля Volvo и автобуса погиб водитель легкового авто. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. На записи с видеорегистратора видно, что автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения. В результате чего врезался в пассажирский автобус. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Ранее агентству стало известно, что в данном ДТП, помимо погибшего водителя легкового автомобиля, пострадали трое пассажиров автобуса. Авария произошла в полдевятого утра 15 ноября 2022 года на улице Семена Ремезова.

В сети появились кадры смертельного ДТП, произошедшего в центре Тобольска. В результате столкновения автомобиля Volvo и автобуса погиб водитель легкового авто. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. На записи с видеорегистратора видно, что автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения. В результате чего врезался в пассажирский автобус. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Ранее агентству стало известно, что в данном ДТП, помимо погибшего водителя легкового автомобиля, пострадали трое пассажиров автобуса. Авария произошла в полдевятого утра 15 ноября 2022 года на улице Семена Ремезова.