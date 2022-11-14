14 ноября 2022

Момент смертельного ДТП в Тобольске попал на камеры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, скорая помощь
ДТП произошло утром 15 ноября 2022 года Фото:

В сети появились кадры смертельного ДТП, произошедшего в центре Тобольска. В результате столкновения автомобиля Volvo и автобуса погиб водитель легкового авто. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

На записи с видеорегистратора видно, что автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения. В результате чего врезался в пассажирский автобус. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции.

Ранее агентству стало известно, что в данном ДТП, помимо погибшего водителя легкового автомобиля, пострадали трое пассажиров автобуса. Авария произошла в полдевятого утра 15 ноября 2022 года на улице Семена Ремезова.

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В сети появились кадры смертельного ДТП, произошедшего в центре Тобольска. В результате столкновения автомобиля Volvo и автобуса погиб водитель легкового авто. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. На записи с видеорегистратора видно, что автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения. В результате чего врезался в пассажирский автобус. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Ранее агентству стало известно, что в данном ДТП, помимо погибшего водителя легкового автомобиля, пострадали трое пассажиров автобуса. Авария произошла в полдевятого утра 15 ноября 2022 года на улице Семена Ремезова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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