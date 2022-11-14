Свердловские власти раскрыли, когда регион выйдет из кризиса

Бюджет Свердловской области станет профицитным к 2025 году

15 ноября 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Александр Старков озвучил прогноз властей по новому областному бюджету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бюджет Свердловской области, который в последние годы оставался дефицитным, покажет резкий рост в 2025 году. Согласно прогнозам регионального правительства, к этому моменту доходы казны превысят расходы почти на 2,2 млрд рублей. Об этом на заседании заксобрания заявил министр финансов Александр Старков, передает корреспондент URA.RU. Власти обсуждают новый свердловский бюджет на 2023—2025 годы на протяжении последних месяцев. 16 ноября стартуют согласительные процедуры, на которых деньги будут распределены между конкретными получателями. Областной минфин посчитал, что в 2023 году бюджет вновь будет дефицитным — 343 млрд рублей доходов против 359 млрд рублей расходов. Как заверил Старков, ситуация скоро изменится. «В 2023 году плановый дефицит составит 16,1 млрд рублей, в 2024 году прогнозируется дефицит на уровне 900 млн рублей. А в 2025 году мы надеемся на профицит в 2,2 млрд рублей», — озвучил Старков. Цифра вызвала вопросы депутатов. Коммунист Игорь Аксенов попросил министра пояснить, с чем связан оптимистичный прогноз: «Вряд ли же только за счет налоговых поступлений мы сможем уйти в плюс?», — сказал депутат. Старков дал понять, что минфин надеется на улучшение экономической ситуации в стране и регионе. «Плюс поддержка федерального бюджета… И самое главное, нам необходимо исполнять соглашения, которые мы заключили с Министерством финансов РФ. В случае, если не будут выполнены условия, у нас просто будут списываться кредиты, которые мы взяли», — уточнил министр. Источники URA.RU ранее сообщали, что 14 ноября губернатор Евгений Куйвашев вылетел в Москву, где, помимо прочего, получит вводные по новому областному бюджету. Свердловские власти подчеркивали, что приоритетом бюджета останется сохранение социальных расходов. Они составят 241 млрд рублей, то есть 67% от всех расходов.

Бюджет Свердловской области, который в последние годы оставался дефицитным, покажет резкий рост в 2025 году. Согласно прогнозам регионального правительства, к этому моменту доходы казны превысят расходы почти на 2,2 млрд рублей. Об этом на заседании заксобрания заявил министр финансов Александр Старков, передает корреспондент URA.RU. Власти обсуждают новый свердловский бюджет на 2023—2025 годы на протяжении последних месяцев. 16 ноября стартуют согласительные процедуры, на которых деньги будут распределены между конкретными получателями. Областной минфин посчитал, что в 2023 году бюджет вновь будет дефицитным — 343 млрд рублей доходов против 359 млрд рублей расходов. Как заверил Старков, ситуация скоро изменится. «В 2023 году плановый дефицит составит 16,1 млрд рублей, в 2024 году прогнозируется дефицит на уровне 900 млн рублей. А в 2025 году мы надеемся на профицит в 2,2 млрд рублей», — озвучил Старков. Цифра вызвала вопросы депутатов. Коммунист Игорь Аксенов попросил министра пояснить, с чем связан оптимистичный прогноз: «Вряд ли же только за счет налоговых поступлений мы сможем уйти в плюс?», — сказал депутат. Старков дал понять, что минфин надеется на улучшение экономической ситуации в стране и регионе. «Плюс поддержка федерального бюджета… И самое главное, нам необходимо исполнять соглашения, которые мы заключили с Министерством финансов РФ. В случае, если не будут выполнены условия, у нас просто будут списываться кредиты, которые мы взяли», — уточнил министр. Источники URA.RU ранее сообщали, что 14 ноября губернатор Евгений Куйвашев вылетел в Москву, где, помимо прочего, получит вводные по новому областному бюджету. Свердловские власти подчеркивали, что приоритетом бюджета останется сохранение социальных расходов. Они составят 241 млрд рублей, то есть 67% от всех расходов.