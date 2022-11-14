Глава челябинского района навестит мобилизованных земляков в Башкирии

Для мобилизованных подготовили целую партию гуманитарной помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович отправится в деревню Алкино (Республика Башкортостан), где навестит мобилизованных земляков. Как он сообщил URA.RU, поездка запланирована на следующую неделю.

«Приблизительно поездка будет на следующей неделе во вторники или среду. Повезем гуманитарную помощь. Мы с нашими ребятами созвонились. Там на сегодняшний день находится около 30 наших земляков», — сообщил URA.RU Яхимович.

По словам главы района, мобилизованные попросили привезти им медикаменты, теплую одежду, обувь. Все это приобретено. Также сейчас заканчивают подготовку рюкзаков для каждого мобилизованного, в котором будет все необходимое, и планируют приобрести бензиновый генератор.

«Этот отряд занимается инженерно-технической подготовкой. Они будут строить мосты, переправы, понтоны. Им весь этот инвентарь будет необходим, мы его будем приобретать», — добавил глава.

Яхимович уже несколько раз бывал в еланском гарнизоне. Он передал военнослужащим гуманитарную помощь, выяснил другие потребности солдат.