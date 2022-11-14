Глава свердловских коммунистов раскритиковал новый бюджет области

Александр Ивачев выступил на заседании заксобрания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер заксобрания и секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев раскритиковал формирование бюджета Свердловской области на 2023 год, отметив, что планирование казны не решает главных проблем, которые предстоит решить региону. Соответствующее заявление он сделал во время заседания свердловского заксо.

«[В регионе необходимо] полностью мобилизовать ресурсы, сплотить общество, четко определить приоритеты. Представленный бюджет на 2023 год не решает ни одной из этих проблем», — сказал Ивачев.

Он отметил, что в регионе необходимы выгодные кредитные каникулы для предпринимателей и субсидии на покупку техники. Кроме этого, по словам Ивачева, нужно решить проблемы с несанкционированной торговлей на улицах. «Решение этих проблем при должной отработке может дать сотни миллионов и даже миллиарды рублей», — резюмировал Ивачев.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политические вопросы, усилит контроль над новым областным бюджетом. Один из основных критериев к формированию областного бюджета — это социальная ориентированность, отмечали региональные власти.