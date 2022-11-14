В Перми пройдет императорский ужин с козлятиной и омарами

Ужин будет состоять из множества необычных блюд Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пермском ресторане «Белка» решили провести императорский гастроужин. Меню будет состоять из множества необычных блюд. Анонс мероприятия появился в соцсетях ресторана.

«Дамы и господа! 17 ноября в 20:00 наш ресторан превратится в дворец эпохи Золотого века России. Наш шеф приготовит блюда, которые подавались при дворе императора, в сопровождении изысканных русских вин», — указано в анонсе.

Приложено и меню будущего ужина. В нем присутствуют такие позиции, как лососина по-русски, заливное из омара с черной икрой, кедровая каша, дикий козленок, артишоки с уткой. Гости, купившие билет на императорский ужин, должны будут одеться согласно дресс-коду: мужчины — в смокинге или костюме, женщины — в вечерних платьях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми откроется клуб, где будут играть известные диджеи Москвы. Он будет работать на базе кафе «Круассан».