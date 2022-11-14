На уральском заводе начнут выпускать препараты от бесплодия

На предприятии «Медсинтез» (Новоуральск) запустят производство российского препарата для лечения бесплодия «Примапур». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«Цех по производству биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин откроется на площадке завода 19 ноября», — пояснили в пресс-службе завода. Кроме препарата «Примапур» предприятие будет выпускать и другие гормональные препараты для процедур ЭКО.
Ранее председатель совета директоров предприятия Александр Петров рассказывал, что «Медсинтез» начнет выпускать вакцину от коронавируса «Спутник V». Позднее стало известно, что завод не получил соответствующее разрешение.
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На предприятии «Медсинтез» (Новоуральск) запустят производство российского препарата для лечения бесплодия «Примапур». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Цех по производству биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин откроется на площадке завода 19 ноября», — пояснили в пресс-службе завода. Кроме препарата «Примапур» предприятие будет выпускать и другие гормональные препараты для процедур ЭКО. Ранее председатель совета директоров предприятия Александр Петров рассказывал, что «Медсинтез» начнет выпускать вакцину от коронавируса «Спутник V». Позднее стало известно, что завод не получил соответствующее разрешение.