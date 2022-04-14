Свердловский завод начнет выпускать «Спутник V»

Возможность для производства вакцины на предприятии уже создана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Завод «Медзинтез», расположенный в Новоуральске (Свердловская область), начнет выпускать вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал председатель совета директоров предприятия Александр Петров на форуме «Здравоохранение Урала — 2022».

«Сейчас идет процесс внесения нашей производственной площадки в регистрационное удостоверение института Гамалеи для выпуска вакцины „Спутника V“», — рассказал Петров ТАСС. Он подчеркнул, что участок для производства препарата уже построен.

Кроме этого, «Медсинтез» имеет возможность создавать инновационные лекарства. В частности, завод сможет выпускать новое лекарство от COVID-19.

Ранее в «Медсинтезе» сообщали, что уже выпускают «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом. На предприятии заявляли о готовности наращивать объемы производства.