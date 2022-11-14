Екатеринбургские волонтеры запустили отопление в донбасском городе. Фото, видео

Общественники из Екатеринбурга запустили отопление в прифронтовой зоне донецкой Горловки

15 ноября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Два волонтера из Екатеринбурга помогли запустить отопление в донбасском городе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из Екатеринбурга Евгений Ганеев и Анатолий Шкурский развезли воду по поселкам прифронтовой зоны Донбасса. Общественник работали в донецкой Горловке, где, кроме развоза воды, помогли коммунальщикам запустить тепло в домах. «Вода остается в Донбассе первоочередной необходимостью, но подступает зима, и тема обогрева тоже актуальна. В администрации Горловки нам сказали, что есть огромная потребность возить воду на котельные. Они сами ее возят, но машин и водителей не хватает, наша помощь была актуальна», — рассказал Евгений Ганеев. По его словам, работать приходилось под постоянными обстрелами. «Они были рядом и довольно часто, особенно в вечернее время», — добавил волонтер. За две недели мужчины перевезли на двух КАМАЗах 272 тонны воды. Это в два раза больше, чем летом и осенью, когда они работали по одному. Ранее URA.RU сообщало, как общественник Евгений Ганеев развозил людям воду в ЛНР. Местные жители поблагодарили мужчину. Волонтеры из Екатеринбурга развезли воду по поселкам Донбасса Фото: Евгений Ганеев Два волонтера развезли воду для местных жителей донецкой Горловки Фото: Евгений Ганеев

Волонтеры из Екатеринбурга Евгений Ганеев и Анатолий Шкурский развезли воду по поселкам прифронтовой зоны Донбасса. Общественник работали в донецкой Горловке, где, кроме развоза воды, помогли коммунальщикам запустить тепло в домах. «Вода остается в Донбассе первоочередной необходимостью, но подступает зима, и тема обогрева тоже актуальна. В администрации Горловки нам сказали, что есть огромная потребность возить воду на котельные. Они сами ее возят, но машин и водителей не хватает, наша помощь была актуальна», — рассказал Евгений Ганеев. По его словам, работать приходилось под постоянными обстрелами. «Они были рядом и довольно часто, особенно в вечернее время», — добавил волонтер. За две недели мужчины перевезли на двух КАМАЗах 272 тонны воды. Это в два раза больше, чем летом и осенью, когда они работали по одному. Ранее URA.RU сообщало, как общественник Евгений Ганеев развозил людям воду в ЛНР. Местные жители поблагодарили мужчину.