В Северодонецке волонтер из Екатеринбурга развозит людям воду. Видео

В Северодонецке (ЛНР) волонтер из Екатеринбурга Евгений Ганеев развозит людям воду. Об этом URA.RU рассказал сам Ганеев.
«Здесь ее [воды] не хватало. Многие жители ездят за водой за десятки километров, некоторым приходилось пить из луж», — посетовал волонтер.
Жители ЛНР поблагодарили волонтеров за ту помощь, которую они оказывают на местах. «Ребята привезли нам воду. Я им настолько благодарна. Дай Бог всем здоровья. От чистого сердца большое спасибо», — поделилась с корреспондентами URA.RU жительница Северодонецка.
Ранее агентство писало, что волонтер из Екатеринбурга Евгений Ганеев, рискуя своей жизнью, вывез из подвалов домов в Мариуполе 35 человек. Для этого ему пришлось убегать от обстрелов украинских снайперов, менять колеса у машины под канонаду «Градов» и вкладывать свои деньги в спасение людей. Несмотря на различные проблемы, он снова возвращался в Мариуполь и раздавал продукты в районах возле «Азовстали».
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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