В Северодонецке волонтер из Екатеринбурга развозит людям воду. Видео

16 августа 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Евгений Ганеев развозит людям питьевую воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Северодонецке (ЛНР) волонтер из Екатеринбурга Евгений Ганеев развозит людям воду. Об этом URA.RU рассказал сам Ганеев. «Здесь ее [воды] не хватало. Многие жители ездят за водой за десятки километров, некоторым приходилось пить из луж», — посетовал волонтер. Жители ЛНР поблагодарили волонтеров за ту помощь, которую они оказывают на местах. «Ребята привезли нам воду. Я им настолько благодарна. Дай Бог всем здоровья. От чистого сердца большое спасибо», — поделилась с корреспондентами URA.RU жительница Северодонецка. Ранее агентство писало, что волонтер из Екатеринбурга Евгений Ганеев, рискуя своей жизнью, вывез из подвалов домов в Мариуполе 35 человек. Для этого ему пришлось убегать от обстрелов украинских снайперов, менять колеса у машины под канонаду «Градов» и вкладывать свои деньги в спасение людей. Несмотря на различные проблемы, он снова возвращался в Мариуполь и раздавал продукты в районах возле «Азовстали». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

В Северодонецке (ЛНР) волонтер из Екатеринбурга Евгений Ганеев развозит людям воду. Об этом URA.RU рассказал сам Ганеев. «Здесь ее [воды] не хватало. Многие жители ездят за водой за десятки километров, некоторым приходилось пить из луж», — посетовал волонтер. Жители ЛНР поблагодарили волонтеров за ту помощь, которую они оказывают на местах. «Ребята привезли нам воду. Я им настолько благодарна. Дай Бог всем здоровья. От чистого сердца большое спасибо», — поделилась с корреспондентами URA.RU жительница Северодонецка. Ранее агентство писало, что волонтер из Екатеринбурга Евгений Ганеев, рискуя своей жизнью, вывез из подвалов домов в Мариуполе 35 человек. Для этого ему пришлось убегать от обстрелов украинских снайперов, менять колеса у машины под канонаду «Градов» и вкладывать свои деньги в спасение людей. Несмотря на различные проблемы, он снова возвращался в Мариуполь и раздавал продукты в районах возле «Азовстали». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.