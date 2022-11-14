Шумков рассказал, когда дети пойдут в кетовскую школу

Курганские власти выкупили школу на «курганской Рублевке»

Курганские власти заявили о выкупе кетовской школы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в новой кетовской школе дети начнут учиться после Нового года. Об этом глава региона заявил во время пресс-подхода 15 ноября, передает корреспондент URA.RU.

«Школу приобрели. Она будет готовиться к приему детей. Будет приобретаться дополнительное учебное оборудование, проводиться лицензирование. Надеемся, что после новогодних каникул ребятишки пойдут в новые классы», — заявил губернатора после осмотра кетовской школы.

Ранее URA.RU писало, что 15 ноября на осмотр кетовской школы приехали Шумков, заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, директор департамента образования и науки Андрей Кочеров и глава Кетовского округа Олег Язовских. Они прошлись по учебным классам, посмотрели спортзалы и столовую.