14 ноября 2022

Шумков рассказал, когда дети пойдут в кетовскую школу

Курганские власти выкупили школу на «курганской Рублевке»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Кетово, кетово, школа, кетовская школа
Курганские власти заявили о выкупе кетовской школы (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в новой кетовской школе дети начнут учиться после Нового года. Об этом глава региона заявил во время пресс-подхода 15 ноября, передает корреспондент URA.RU.

«Школу приобрели. Она будет готовиться к приему детей. Будет приобретаться дополнительное учебное оборудование, проводиться лицензирование. Надеемся, что после новогодних каникул ребятишки пойдут в новые классы», — заявил губернатора после осмотра кетовской школы.

Ранее URA.RU писало, что 15 ноября на осмотр кетовской школы приехали Шумков, заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, директор департамента образования и науки Андрей Кочеров и глава Кетовского округа Олег Язовских. Они прошлись по учебным классам, посмотрели спортзалы и столовую.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в новой кетовской школе дети начнут учиться после Нового года. Об этом глава региона заявил во время пресс-подхода 15 ноября, передает корреспондент URA.RU. «Школу приобрели. Она будет готовиться к приему детей. Будет приобретаться дополнительное учебное оборудование, проводиться лицензирование. Надеемся, что после новогодних каникул ребятишки пойдут в новые классы», — заявил губернатора после осмотра кетовской школы. Ранее URA.RU писало, что 15 ноября на осмотр кетовской школы приехали Шумков, заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, директор департамента образования и науки Андрей Кочеров и глава Кетовского округа Олег Язовских. Они прошлись по учебным классам, посмотрели спортзалы и столовую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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