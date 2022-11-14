В селе Кетово готовятся к выкупу школы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал на осмотр школы в селе Кетово, которую до конца года власти должны выкупить у инвестора. Также приехали заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, директор департамента образования и науки Андрей Кочеров и глава Кетовского округа Олег Язовских, передает корреспондент URA.RU.

«Они осмотрели столовую, спортзалы, танцевальный зал, учебные классы. Все проходит быстро», — сообщает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что в начале октября комиссия Федерального Собрания РФ по распределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении 963 миллионов 567,5 тысячи рублей на выкуп кетовской школы. Позже правительство региона опубликовало постановление, в котором указано, что школа и котельная должны быть выкуплены до 1 января 2023 года.

Школу на 1100 мест в селе Кетово построили в 2019 году. Власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы. Все это время здание пустовало.

Кетовскую школу власти планируют выкупить у инвестора до конца года Анастасия Еговцева. URA.RU

На осмотр школы прибыл губернатор Курганской области Вадим Шумков Анастасия Еговцева. URA.RU