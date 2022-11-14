14 ноября 2022

Курганский губернатор приехал осмотреть кетовскую школу перед ее выкупом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Кетово, кетово, школа, кетовская школа
В селе Кетово готовятся к выкупу школы (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал на осмотр школы в селе Кетово, которую до конца года власти должны выкупить у инвестора. Также приехали заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, директор департамента образования и науки Андрей Кочеров и глава Кетовского округа Олег Язовских, передает корреспондент URA.RU.

«Они осмотрели столовую, спортзалы, танцевальный зал, учебные классы. Все проходит быстро», — сообщает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что в начале октября комиссия Федерального Собрания РФ по распределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении 963 миллионов 567,5 тысячи рублей на выкуп кетовской школы. Позже правительство региона опубликовало постановление, в котором указано, что школа и котельная должны быть выкуплены до 1 января 2023 года.

Школу на 1100 мест в селе Кетово построили в 2019 году. Власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы. Все это время здание пустовало.

Кетовскую школу власти планируют выкупить у инвестора до конца года
На осмотр школы прибыл губернатор Курганской области Вадим Шумков
Гости осмотрели спортзалы, учебные классы и столовую

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал на осмотр школы в селе Кетово, которую до конца года власти должны выкупить у инвестора. Также приехали заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, директор департамента образования и науки Андрей Кочеров и глава Кетовского округа Олег Язовских, передает корреспондент URA.RU. «Они осмотрели столовую, спортзалы, танцевальный зал, учебные классы. Все проходит быстро», — сообщает корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что в начале октября комиссия Федерального Собрания РФ по распределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении 963 миллионов 567,5 тысячи рублей на выкуп кетовской школы. Позже правительство региона опубликовало постановление, в котором указано, что школа и котельная должны быть выкуплены до 1 января 2023 года. Школу на 1100 мест в селе Кетово построили в 2019 году. Власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы. Все это время здание пустовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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