Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают поселок Опытное (ДНР) снарядами НАТО. Об обстановке в подконтрольном российским военным Опытном в эфире «Первого канала» рассказал корреспондент URA.RU.
«Сейчас мы знаем, что польские минометы и польские мины бесшумные [для обстрелов ВСУ Опытного] применяются очень активно», — поделился корреспондент URA.RU в эфире программы «Время покажет», отметив сложную ситуацию в регионе. Он также подчеркнул, что сейчас Опытное уже находится под контролем российских войск, а солдаты продолжают закрепляться на своих позициях и «отодвигать врага».
Ранее корреспондент URA.RU сообщил о взятии Опытного под свой контроль российскими войсками. А 14 ноября Минобороны РФ доложило об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР, сообщает RT.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают поселок Опытное (ДНР) снарядами НАТО. Об обстановке в подконтрольном российским военным Опытном в эфире «Первого канала» рассказал корреспондент URA.RU. «Сейчас мы знаем, что польские минометы и польские мины бесшумные [для обстрелов ВСУ Опытного] применяются очень активно», — поделился корреспондент URA.RU в эфире программы «Время покажет», отметив сложную ситуацию в регионе. Он также подчеркнул, что сейчас Опытное уже находится под контролем российских войск, а солдаты продолжают закрепляться на своих позициях и «отодвигать врага». Ранее корреспондент URA.RU сообщил о взятии Опытного под свой контроль российскими войсками. А 14 ноября Минобороны РФ доложило об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР, сообщает RT.