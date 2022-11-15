Военкор URA.RU на «Первом канале» рассказал об обстановке в освобожденном Опытном

Военкор URA.RU: в боях за Опытное ВСУ активно используют польские минометы и мины
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Российские войска закрепляются на позициях Опытного Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают поселок Опытное (ДНР) снарядами НАТО. Об обстановке в подконтрольном российским военным Опытном в эфире «Первого канала» рассказал корреспондент URA.RU.

«Сейчас мы знаем, что польские минометы и польские мины бесшумные [для обстрелов ВСУ Опытного] применяются очень активно», — поделился корреспондент URA.RU в эфире программы «Время покажет», отметив сложную ситуацию в регионе. Он также подчеркнул, что сейчас Опытное уже находится под контролем российских войск, а солдаты продолжают закрепляться на своих позициях и «отодвигать врага».

Ранее корреспондент URA.RU сообщил о взятии Опытного под свой контроль российскими войсками. А 14 ноября Минобороны РФ доложило об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР, сообщает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают поселок Опытное (ДНР) снарядами НАТО. Об обстановке в подконтрольном российским военным Опытном в эфире «Первого канала» рассказал корреспондент URA.RU. «Сейчас мы знаем, что польские минометы и польские мины бесшумные [для обстрелов ВСУ Опытного] применяются очень активно», — поделился корреспондент URA.RU в эфире программы «Время покажет», отметив сложную ситуацию в регионе. Он также подчеркнул, что сейчас Опытное уже находится под контролем российских войск, а солдаты продолжают закрепляться на своих позициях и «отодвигать врага». Ранее корреспондент URA.RU сообщил о взятии Опытного под свой контроль российскими войсками. А 14 ноября Минобороны РФ доложило об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР, сообщает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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