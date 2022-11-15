Лавров ответил на обвинения в «неспровоцированной агрессии» против Украины

Лавров ответил на обвинения Запада
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США и страны Запада обвинили РФ в «неспровоцированной агрессии» против Украины. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам саммита G20.
«США и союзники заявили, что Россия проявила „неспровоцированную агрессию“ против Украины. Мы ответили, что это законная защита интересов России и ее территориальной целостности», — заявил Лавров.
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