Лавров ответил на обвинения в «неспровоцированной агрессии» против Украины

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров ответил на обвинения Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и страны Запада обвинили РФ в «неспровоцированной агрессии» против Украины. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам саммита G20.

«США и союзники заявили, что Россия проявила „неспровоцированную агрессию“ против Украины. Мы ответили, что это законная защита интересов России и ее территориальной целостности», — заявил Лавров.

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США и страны Запада обвинили РФ в «неспровоцированной агрессии» против Украины. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам саммита G20. «США и союзники заявили, что Россия проявила „неспровоцированную агрессию“ против Украины. Мы ответили, что это законная защита интересов России и ее территориальной целостности», — заявил Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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