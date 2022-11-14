Нашумевший московский ресторан в Екатеринбурге решили продать за миллионы рублей

Ресторан японской кухни «Якитория» в Екатеринбурге выставили на продажу за 7 миллионов рублей

15 ноября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

«Якитории» удалось задержаться в Екатеринбурге на год, после чего заведение решили закрыть Фото: сайт объявлений Avito Заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория» в Екатеринбурге выставили на продажу за семь миллионов рублей. Продавец оставляет новому владельцу мебель, дизайн, оборудование и алкогольную лицензию. Объявление о продаже появилось на площадке Avito. «Продается ресторан в центре города по стоимости оборудования (японский ресторан „Якитория“). Полностью готовый бизнес. Возможен вариант с отсрочкой платежа до момента выхода на прибыль», — говорится в сообщении. Новому владельцу достанется площадка в 400 квадратных метров с вместимостью зала в 67 человек. Покупателю обещают передать мебель, дизайн, оборудование и коммуникации, также заявляют, что вместе с ООО готовы продать программное обеспечение и алкогольную лицензию. Продавец подчеркивает, что ресторан имеет преимущества в виде удачного расположение — «Якитория» находится на пешеходной улице Вайнера, у заведения есть своя база гостей и действующие аккаунты в соцсетях. Также остается летняя веранда, которая работала всего лишь один сезон. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге спустя год работы закрылось заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория». Заведение находилось на Вайнера, 12 и занимало место прогоревшей бургерной рэпера Тимати Black Star Burger. При этом владельцы заявили, что планируют презентовать новую концепцию заведения.

Заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория» в Екатеринбурге выставили на продажу за семь миллионов рублей. Продавец оставляет новому владельцу мебель, дизайн, оборудование и алкогольную лицензию. Объявление о продаже появилось на площадке Avito. «Продается ресторан в центре города по стоимости оборудования (японский ресторан „Якитория“). Полностью готовый бизнес. Возможен вариант с отсрочкой платежа до момента выхода на прибыль», — говорится в сообщении. Новому владельцу достанется площадка в 400 квадратных метров с вместимостью зала в 67 человек. Покупателю обещают передать мебель, дизайн, оборудование и коммуникации, также заявляют, что вместе с ООО готовы продать программное обеспечение и алкогольную лицензию. Продавец подчеркивает, что ресторан имеет преимущества в виде удачного расположение — «Якитория» находится на пешеходной улице Вайнера, у заведения есть своя база гостей и действующие аккаунты в соцсетях. Также остается летняя веранда, которая работала всего лишь один сезон. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге спустя год работы закрылось заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория». Заведение находилось на Вайнера, 12 и занимало место прогоревшей бургерной рэпера Тимати Black Star Burger. При этом владельцы заявили, что планируют презентовать новую концепцию заведения.