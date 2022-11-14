Курганские аварийные службы из-за погоды перевели на усиленный режим

15 ноября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

В регионе 15 и 16 ноября ожидается резкая смена погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из-за ухудшения погоды аварийные службы перевели на усиленный режим работы. Данная информация была размещена 15 ноября на сайте областного правительства. «Аварийные службы ресурсоснабжающих организаций переведены на усиленный режим работы. Для ликвидации аварийных ситуаций на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства сформированы аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные необходимой специальной коммунальной техникой и оборудованием», — указано в сообщении. Смена режима работы аварийных служб связана с резким понижением температуры, которое ожидается в регионе 15 и 16 ноября. Власти отметили, что все котельные, подготовленные к отопительному периоду в регионе, функционируют исправно. Службы ЖКХ и ресурсоснабжающие организации, по данным правительства, ведут активную подготовку к морозам, а нормативные запасы топлива в муниципалитетах составляют 150% от требуемых значений. Ранее стало известно, что из-за непогоды дорожные службы Кургана усилили работу. По данным областного ЦГМС ночью 16 и 17 ноября температура воздуха в регионе опустится до -23 градусов.

В Курганской области из-за ухудшения погоды аварийные службы перевели на усиленный режим работы. Данная информация была размещена 15 ноября на сайте областного правительства. «Аварийные службы ресурсоснабжающих организаций переведены на усиленный режим работы. Для ликвидации аварийных ситуаций на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства сформированы аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные необходимой специальной коммунальной техникой и оборудованием», — указано в сообщении. Смена режима работы аварийных служб связана с резким понижением температуры, которое ожидается в регионе 15 и 16 ноября. Власти отметили, что все котельные, подготовленные к отопительному периоду в регионе, функционируют исправно. Службы ЖКХ и ресурсоснабжающие организации, по данным правительства, ведут активную подготовку к морозам, а нормативные запасы топлива в муниципалитетах составляют 150% от требуемых значений. Ранее стало известно, что из-за непогоды дорожные службы Кургана усилили работу. По данным областного ЦГМС ночью 16 и 17 ноября температура воздуха в регионе опустится до -23 градусов.