Преподаватель Сергей Панасенко любит не только снимать на камеру, но и позировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фотографии обнаженных девушек-студенток, сделанных преподавателем Южно-Уральского госинститута искусств имени П.И. Чайковского (Челябинск) Сергеем Панасенко, администрация ЮУрГИИ передала в полицию. Как рассказали 15 ноября URA.RU представители ректората, правоохранителям предстоит дать правовую оценку, являются ли готические сюжеты Панасенко искусством, или порнографией, как считает руководство института.

«Преподаватель ОБЖ Панасенко привлек внимание после жалоб студенток, что он трогает их за коленки и приглашает в свою закрытую группу во „ВКонтакте“. Нам удалось туда зайти и нас это шокировало — в этой группе оказалось более 4 тысяч фотографии с порнографическим контентом. На этих нездоровых фотографиях есть насилие, дискредитация госсимволов, сексуальные и суицидальные мотивы, например девушка, лежащая головою на рельсах. В некоторых обнаженных моделях мы, к сожалению, узнали наших студенток», — заявили представители ректората (фотографии из скандального архива есть в распоряжении URA.RU).

В вузе отметили, что Панасенко после разоблачения тайной группы начал удалять и чистить свой канал, но руководство успело сделать копии страниц скандального сообщества во «ВКонтакте». Часть материалов ректорат передал в полицию и там пообещали, что по каждой фотографии проведут экспертизу, что займет некоторое время.

«Сам Панасенко продолжает терроризировать вуз. Вместо занятий по ОБЖ он теперь стал блогером: рассказывает студентам и в своих соцсетях, как все плохо у нас в институте. Но если есть какая-то проблема в сфере безопасности, то он должен доложить об этом ректору, а не рассказывать потенциальным террористам во „ВКонтакте“, как можно беспрепятственно проникнуть в заведение», — отмечают в ЮурГИИ.

Комментируя ситуацию URA.RU преподаватель Панасенко назвал все обвинения в свой адрес — клеветой. По его словам, конфликт между ним и руководством вуза возник после того, как он начал указывать ректорату на нарушения антитеррористической безопасности в институте и говорить о нарушениях санитарных норм. На своей странице во «ВКонтакте» преподаватель действительно рекламирует свои услуги в качестве фотохудожника. Желающим предлагаются фотосессии с волками, лисами, черными воронами, енотами, соболями, мэйн-кунами и немецкой овчаркой.

Обновлено 18:00 по Уральскому времени:

«Заявление на С. Л. Панасенко поступило. Проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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