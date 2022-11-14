Челябинская область стала местом отдыха для детей из ДНР

Дети будут отдыхать и учиться в Миассе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Дети из Ясиноватой (ДНР), подшефного города Челябинской области, отправились обучаться и отдыхать в Миасс. Об этом сообщил в социальных сетях глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«Дети из Ясиноватой отправились на отдых и обучение в город Миасс Челябинской области. Наших детей ждут незабываемые встречи в преддверии новогодних праздников, яркие впечатления и новые друзья», — написал Шевченко в своем telegram-канале.

Глава города также поблагодарил южноуральского губернатора Алексея Текслера. По словам Шевченко, Текслер проявил неимоверную заботу о детях ДНР.

Ранее в лагере «Еланчик» организовали отдых 40 детей из ЛНР. Во время визита в лагерь Алексей Текслер сообщил, что правительство региона поможет организовать полноценный отдых тысяче детей с освобожденных территорий на курортах Краснодарского края, Крыма и Южного Урала.