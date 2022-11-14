14 ноября 2022

Челябинская область стала местом отдыха для детей из ДНР

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Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, подростки, дети, школьники, дети зимой
Дети будут отдыхать и учиться в Миассе Фото:
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Дети из Ясиноватой (ДНР), подшефного города Челябинской области, отправились обучаться и отдыхать в Миасс. Об этом сообщил в социальных сетях глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«Дети из Ясиноватой отправились на отдых и обучение в город Миасс Челябинской области. Наших детей ждут незабываемые встречи в преддверии новогодних праздников, яркие впечатления и новые друзья», — написал Шевченко в своем telegram-канале.

Глава города также поблагодарил южноуральского губернатора Алексея Текслера. По словам Шевченко, Текслер проявил неимоверную заботу о детях ДНР.

Ранее в лагере «Еланчик» организовали отдых 40 детей из ЛНР. Во время визита в лагерь Алексей Текслер сообщил, что правительство региона поможет организовать полноценный отдых тысяче детей с освобожденных территорий на курортах Краснодарского края, Крыма и Южного Урала.

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Дети из Ясиноватой (ДНР), подшефного города Челябинской области, отправились обучаться и отдыхать в Миасс. Об этом сообщил в социальных сетях глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «Дети из Ясиноватой отправились на отдых и обучение в город Миасс Челябинской области. Наших детей ждут незабываемые встречи в преддверии новогодних праздников, яркие впечатления и новые друзья», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Глава города также поблагодарил южноуральского губернатора Алексея Текслера. По словам Шевченко, Текслер проявил неимоверную заботу о детях ДНР. Ранее в лагере «Еланчик» организовали отдых 40 детей из ЛНР. Во время визита в лагерь Алексей Текслер сообщил, что правительство региона поможет организовать полноценный отдых тысяче детей с освобожденных территорий на курортах Краснодарского края, Крыма и Южного Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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