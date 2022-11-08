Челябинская область организует отдых тысячи детей из Донбасса

На днях в регион приедут отдыхать и учиться школьники из Ясиноватой и Волновахи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Благодаря Челябинской области в 2022 году оздоровятся около тысячи ребят из освобожденных территорий Донбасса. Об этом губернатор региона Алексей Текслер заявил 9 ноября во время визита в оздоровительный загородный лагерь «Еланчик», в котором отдыхают 40 детей из Луганской Народной Республики, сообщили URA.RU в пресс-службе.

«При поддержке правительства области около тысячи ребят из ДНР и ЛНР оздоровятся в 2022 году по разным программам в детских лагерях на территориях Краснодарского края, Крыма и Южного Урала. Нынешняя смена — это совместная инициатива правительства региона с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, благотворительным фондом „ЗОВ“ и полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым», — заявил Текслер.

В лагере «Еланчик», расположенном на берегу озера, отдыхает группа школьников из ЛНР. Для них в области организована культурно-образовательная программа с посещением музеев, заповедников области, а также экскурсия в цех «Высота 239». Дети рассказали главе региона, что впервые в жизни встали на лыжи и слепили снеговиков.

«Всегда особые впечатления после общения с детьми, особенно из Луганской и Донецкой народных республик. Виден интерес у ребят. Чувствуется, что некоторые ребята обязательно приедут и будут учиться здесь у нас», — отметил Текслер.

Губернатор также сообщил, что буквально на днях в регион приедут ребята из Ясиноватой и Волновахи. В Челябинской области они будут не только отдыхать, но и продолжат учиться.