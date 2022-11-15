Лавров рассказал о пользе газового хаба в Турции

Газовый хаб компенсирует потери транзита газа по «Северным потокам», сказал Сергей Лавров
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Газовый хаб, который создается в Турции совместно с Россией, компенсирует потери транзита газа по «Северным потокам». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Создаваемый в Турции газовый хаб компенсирует потерянные объемы транзита по «Северным потокам», — сказал Лавров. Об этом он заявил в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20).
Ранее сообщалось, что Турция и Россия начали создавать газовый хаб после того, как произошел взрыв на «Северных потоках». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Позже выяснилось, что произошла диверсия.
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