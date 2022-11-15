Лавров рассказал о пользе газового хаба в Турции

Лавров: совместный газовый хаб в Турции компенсирует потери от повреждения «Северных потоков»
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Всероссийский форум
Газовый хаб компенсирует потери транзита газа по «Северным потокам», сказал Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Газовый хаб, который создается в Турции совместно с Россией, компенсирует потери транзита газа по «Северным потокам». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Создаваемый в Турции газовый хаб компенсирует потерянные объемы транзита по «Северным потокам», — сказал Лавров. Об этом он заявил в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20).

Ранее сообщалось, что Турция и Россия начали создавать газовый хаб после того, как произошел взрыв на «Северных потоках». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Позже выяснилось, что произошла диверсия.

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Газовый хаб, который создается в Турции совместно с Россией, компенсирует потери транзита газа по «Северным потокам». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Создаваемый в Турции газовый хаб компенсирует потерянные объемы транзита по «Северным потокам», — сказал Лавров. Об этом он заявил в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20). Ранее сообщалось, что Турция и Россия начали создавать газовый хаб после того, как произошел взрыв на «Северных потоках». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Позже выяснилось, что произошла диверсия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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