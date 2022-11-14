14 ноября 2022

Мобилизованных тюменцев учат обращаться с противотанковой пушкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Половина бойцов, находящихся на учениях — артиллеристы Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованных тюменцев обучают тому, как правильно обращаться с противотанковой пушкой и гаубицей. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«На ишимском полигоне продолжаются учебные стрельбы для мобилизованных. Работают со 100-миллимитровой противотанковой пушкой МТ-12 „Рапира“ и гаубицей Д-30 (калибр 122 мм). Расчеты соревнуются — кто точнее поразит цель, кто лучше справится с заданием, командиры отмечают, что мобилизованные быстро учатся, понимают, что от них требуется.», — передает информационный центр.

Половина бойцов — артиллеристы. Мобилизованные жители Тюменской области на учениях живут в палатках, которые отапливаются буржуйками (металлическая печь, прим. редакции), питаются на полевой кухне. А для тренировок на полигоне выезжают группами, каждая занимается подготовкой по три дня.

В информационном центре подчеркнули, что ближайшие к полигону населенные пункты оповещены об учениях, а небо в его окрестностях закрыто. Ранее URA.RU писало о том, что с 15 по 22 ноября на полигоне в Тюменской области пройдут артиллерийские стрельбы.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Мобилизованных тюменцев обучают тому, как правильно обращаться с противотанковой пушкой и гаубицей. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «На ишимском полигоне продолжаются учебные стрельбы для мобилизованных. Работают со 100-миллимитровой противотанковой пушкой МТ-12 „Рапира“ и гаубицей Д-30 (калибр 122 мм). Расчеты соревнуются — кто точнее поразит цель, кто лучше справится с заданием, командиры отмечают, что мобилизованные быстро учатся, понимают, что от них требуется.», — передает информационный центр. Половина бойцов — артиллеристы. Мобилизованные жители Тюменской области на учениях живут в палатках, которые отапливаются буржуйками (металлическая печь, прим. редакции), питаются на полевой кухне. А для тренировок на полигоне выезжают группами, каждая занимается подготовкой по три дня. В информационном центре подчеркнули, что ближайшие к полигону населенные пункты оповещены об учениях, а небо в его окрестностях закрыто. Ранее URA.RU писало о том, что с 15 по 22 ноября на полигоне в Тюменской области пройдут артиллерийские стрельбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...