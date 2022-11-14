В Сургуте библиотекари начали пропагандировать чтение в барах

15 ноября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

В барах и кафе можно бесплатно взять книгу с редким произведением русских классиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) библиотекари начали пропагандировать чтение в барах и кафе. Для этого они раздают в заведениях брошюру «О, книжка!» с рассказами русских классиков. Об этом URA.RU сообщил сургутянин Сергей Носков. «Брошюры с рассказами я заметил в нескольких заведениях города. Бармены рассказали, что их привозят сотрудники библиотеки, и любой желающий может взять с собой или почитать прямо в заведении. Я уже взял себе два буклета — Некрасова и Лескова», — сообщил Носков. Как сообщили журналисту URA.RU в центральной библиотеке города им. А.С. Пушкина, книги распространяются в рамках проекта «Народное чтение». Инициаторами выступили сотрудники библиотеки. На данный момент выпущено пять книг с рассказами русских классиков. Общим тиражом 5 тысяч экземпляров. Почти все они уже на руках у жителей. При этом в библиотеке отметили, что книги распространяются не только в кафе и барах, но и в парикмахерских, кондитерских и общественных организациях города. Всего 22 локации. «Задумка данных компактных книг в том, что люди могут их взять с собой. Их можно почитать хоть в кафе, хоть в дороге, и их не обязательно возвращать. Они доступны всем слоям населения. А классику выбрали для того, чтоб люди познакомились с редкими рассказами наших известных писателей, которые не входят в школьную программу», — сообщили в библиотеке. В декабре библиотека планирует выпустить очередную серию книг с рассказами. Всего же будет пять серий, в которых представят 25 редких произведений. На реализацию проекта деньги выделила мэрия Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Урая раскритиковал школы за утилизацию книг. Он предложил отправлять эти книги на Донбасс.

В Сургуте (ХМАО) библиотекари начали пропагандировать чтение в барах и кафе. Для этого они раздают в заведениях брошюру «О, книжка!» с рассказами русских классиков. Об этом URA.RU сообщил сургутянин Сергей Носков. «Брошюры с рассказами я заметил в нескольких заведениях города. Бармены рассказали, что их привозят сотрудники библиотеки, и любой желающий может взять с собой или почитать прямо в заведении. Я уже взял себе два буклета — Некрасова и Лескова», — сообщил Носков. Как сообщили журналисту URA.RU в центральной библиотеке города им. А.С. Пушкина, книги распространяются в рамках проекта «Народное чтение». Инициаторами выступили сотрудники библиотеки. На данный момент выпущено пять книг с рассказами русских классиков. Общим тиражом 5 тысяч экземпляров. Почти все они уже на руках у жителей. При этом в библиотеке отметили, что книги распространяются не только в кафе и барах, но и в парикмахерских, кондитерских и общественных организациях города. Всего 22 локации. «Задумка данных компактных книг в том, что люди могут их взять с собой. Их можно почитать хоть в кафе, хоть в дороге, и их не обязательно возвращать. Они доступны всем слоям населения. А классику выбрали для того, чтоб люди познакомились с редкими рассказами наших известных писателей, которые не входят в школьную программу», — сообщили в библиотеке. В декабре библиотека планирует выпустить очередную серию книг с рассказами. Всего же будет пять серий, в которых представят 25 редких произведений. На реализацию проекта деньги выделила мэрия Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Урая раскритиковал школы за утилизацию книг. Он предложил отправлять эти книги на Донбасс.