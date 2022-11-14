Челябинец заставил малолетнего сына ходить босиком по городу

Семья мальчика ведет аморальный образ жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В один из банков Южноуральска (Челябинская область) 15 ноября мужчина привел босиком по снегу маленького ребенка. О случившемся URA.RU сообщили горожане.

«Мужчина был пьяным. Ребенок как будто давно не ел. Дали булочку, которую он съел буквально за несколько минут», — сообщили URA.RU очевидцы.

Позднее нашлась и мать ребенка. По словам горожан она также не выглядела трезвой. Работники банка вызвали полицию, малыша увезли в больницу.

«Семья состоит на учете в органах системы профилактики. В настоящее время решается вопрос о помещении ребенка в госучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Весной этого года похожая ситуация произошла в Магнитогорске. Пьяный отец вышел с младенцем на прогулку и уснул на лавочке. Ребенок был доставлен в больницу, а на мать составили протокол о недопущении подобного поведения одного из опекунов.