14 ноября 2022

Челябинец заставил малолетнего сына ходить босиком по городу

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья мальчика ведет аморальный образ жизни Фото:

В один из банков Южноуральска (Челябинская область) 15 ноября мужчина привел босиком по снегу маленького ребенка. О случившемся URA.RU сообщили горожане.

«Мужчина был пьяным. Ребенок как будто давно не ел. Дали булочку, которую он съел буквально за несколько минут», — сообщили URA.RU очевидцы.

Позднее нашлась и мать ребенка. По словам горожан она также не выглядела трезвой. Работники банка вызвали полицию, малыша увезли в больницу.

«Семья состоит на учете в органах системы профилактики. В настоящее время решается вопрос о помещении ребенка в госучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Весной этого года похожая ситуация произошла в Магнитогорске. Пьяный отец вышел с младенцем на прогулку и уснул на лавочке. Ребенок был доставлен в больницу, а на мать составили протокол о недопущении подобного поведения одного из опекунов.

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В один из банков Южноуральска (Челябинская область) 15 ноября мужчина привел босиком по снегу маленького ребенка. О случившемся URA.RU сообщили горожане. «Мужчина был пьяным. Ребенок как будто давно не ел. Дали булочку, которую он съел буквально за несколько минут», — сообщили URA.RU очевидцы. Позднее нашлась и мать ребенка. По словам горожан она также не выглядела трезвой. Работники банка вызвали полицию, малыша увезли в больницу. «Семья состоит на учете в органах системы профилактики. В настоящее время решается вопрос о помещении ребенка в госучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Весной этого года похожая ситуация произошла в Магнитогорске. Пьяный отец вышел с младенцем на прогулку и уснул на лавочке. Ребенок был доставлен в больницу, а на мать составили протокол о недопущении подобного поведения одного из опекунов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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