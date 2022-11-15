Премьер-министр Испании обратился к Си Цзиньпину с важной просьбой о Путине Reuters: премьер-министр Испании попросил Си Цзиньпина оказать влияние на Путина для окончания СВО 15 ноября 2022 в 18:54 Размер текста - 17 + Си Цзиньпина попросили оказать влияние на Владимира Путина, чтобы закончить конфликт на Украине Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии Премьер-министр Испании Педро Санчес попросил председателя КНР Си Цзиньпина положить конец конфликту на Украине. Для этого Си просят оказать влияние на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters. «Премьер-министр [Испании] призвал президента Китая [Си Цзиньпина] использовать свое влияние в качестве стабилизирующей силы, чтобы заставить Путина положить конец украинскому конфликту», — заявила журналистам официальный представитель Изабель Родригес. Их встреча прошла в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Ранее председатель КНР рассказал президенту США Джо Байдену, что для завершения конфликта на Украине мир должен принимать комплексные решения. Саммит «Большой двадцатки» проходит на Бали (Индонезия) 15—16 ноября. Премьер-министр Испании Педро Санчес попросил председателя КНР Си Цзиньпина положить конец конфликту на Украине. Для этого Си просят оказать влияние на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters. «Премьер-министр [Испании] призвал президента Китая [Си Цзиньпина] использовать свое влияние в качестве стабилизирующей силы, чтобы заставить Путина положить конец украинскому конфликту», — заявила журналистам официальный представитель Изабель Родригес. Их встреча прошла в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Ранее председатель КНР рассказал президенту США Джо Байдену, что для завершения конфликта на Украине мир должен принимать комплексные решения. Саммит «Большой двадцатки» проходит на Бали (Индонезия) 15—16 ноября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям