Глава КНР перечислил Байдену условия для прекращения украинского кризиса

Председатель КНР заявил Джо Байдену, что нужно принимать комплексные решения для урегулирования конфликта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Для урегулирования конфликта между Россией и Украиной США и странам Запада нужно выполнить несколько условий — нужно в первую очередь научиться принимать комплексные решения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Для урегулирования украинского кризиса международному сообществу необходимо выполнить несколько условий», — уточнил он. Его слова приводит ТАСС. Цзиньпин подчеркнул, что в целом нужно избегать конфликтов с участием сверхдержав, а также нужно принимать комплексные решения. По его словам, также стоит не забывать о том, что в таких конфликтах победителей не бывает вообще.
Ранее Байден высказал Си Цзиньпину недовольство дружбой Китая с Россией. Он захотел настроить Китай против российской стороны.
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