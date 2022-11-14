Глава КНР перечислил Байдену условия для прекращения украинского кризиса

Си Цзиньпин: для предотвращения конфликта на Украине всему миру нужно принимать комплексные решения
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Председатель КНР заявил Джо Байдену, что нужно принимать комплексные решения для урегулирования конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для урегулирования конфликта между Россией и Украиной США и странам Запада нужно выполнить несколько условий — нужно в первую очередь научиться принимать комплексные решения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Для урегулирования украинского кризиса международному сообществу необходимо выполнить несколько условий», — уточнил он. Его слова приводит ТАСС. Цзиньпин подчеркнул, что в целом нужно избегать конфликтов с участием сверхдержав, а также нужно принимать комплексные решения. По его словам, также стоит не забывать о том, что в таких конфликтах победителей не бывает вообще.

Ранее Байден высказал Си Цзиньпину недовольство дружбой Китая с Россией. Он захотел настроить Китай против российской стороны.

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Для урегулирования конфликта между Россией и Украиной США и странам Запада нужно выполнить несколько условий — нужно в первую очередь научиться принимать комплексные решения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. «Для урегулирования украинского кризиса международному сообществу необходимо выполнить несколько условий», — уточнил он. Его слова приводит ТАСС. Цзиньпин подчеркнул, что в целом нужно избегать конфликтов с участием сверхдержав, а также нужно принимать комплексные решения. По его словам, также стоит не забывать о том, что в таких конфликтах победителей не бывает вообще. Ранее Байден высказал Си Цзиньпину недовольство дружбой Китая с Россией. Он захотел настроить Китай против российской стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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