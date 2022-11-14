Губернатор Текслер поздравил Златоуст с присвоением почетного статуса

15 ноября 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Текслера, у Златоуста не только славное прошлое, но и перспективное будущее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Златоуст присвоением статуса «Город трудовой доблести». Свое поздравление глава региона опубликовал в социальных сетях. «Это достойная оценка вклада города в дело Победы в Великой Отечественной войне. Обо всем этом нужно знать и помнить, рассказывать детям», — Написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что Златоуст стал третьим городом области удостоенного такого почетного статуса. Первые два, Челябинск и Магнитогорск, получили звание в 2020 году. Он пожелал всем горожанам здоровья, успехов, продолжения славных трудовых традиций. Такслер также привел статистику предприятий города в годы войны. По его словам, в это время промышленники Златоуста дали стране более полутора миллионов тонн стали, почти полтора миллиона тонн проката, почти четырнадцать миллионов корпусов снарядов и мин. Также с предприятий выходили часы, огнестрельное оружие, изделия легкой промышленности, и главный бренд города — холодное оружие. Президент страны Владимир Путин лично присвоил Златоусту почетный статус. Также звание «Город трудовой доблести» получили Астрахань, Вологда, Горловка, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Златоуст присвоением статуса «Город трудовой доблести». Свое поздравление глава региона опубликовал в социальных сетях. «Это достойная оценка вклада города в дело Победы в Великой Отечественной войне. Обо всем этом нужно знать и помнить, рассказывать детям», — Написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что Златоуст стал третьим городом области удостоенного такого почетного статуса. Первые два, Челябинск и Магнитогорск, получили звание в 2020 году. Он пожелал всем горожанам здоровья, успехов, продолжения славных трудовых традиций. Такслер также привел статистику предприятий города в годы войны. По его словам, в это время промышленники Златоуста дали стране более полутора миллионов тонн стали, почти полтора миллиона тонн проката, почти четырнадцать миллионов корпусов снарядов и мин. Также с предприятий выходили часы, огнестрельное оружие, изделия легкой промышленности, и главный бренд города — холодное оружие. Президент страны Владимир Путин лично присвоил Златоусту почетный статус. Также звание «Город трудовой доблести» получили Астрахань, Вологда, Горловка, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск.