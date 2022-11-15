ТАСС: Собчак приехала к Чемезову для улаживания конфликта

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Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак приехала к Сергею Чемезову для переговоров Фото:

Ксения Собчак приехала в офис госкорпорации «Ростех» в Москве к главе корпорации Сергею Чемезову. Об этом сообщает ТАСС. Коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве у Чемезова.

«Микроавтобус журналистки въехал на территорию корпорации. В офисе назначены переговоры телеведущей и Сергея Чемезова, направленные на «улаживание конфликта», — поясняет информационное агентство.

Ранее Baza опубликовало договор Собчак с одним из администраторов telegram-канала «Тушите свет», подтверждающий ее причастность к вымогательствам. Собчак уезжала из России, а затем вернулась в страну из Литвы.

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Ксения Собчак приехала в офис госкорпорации «Ростех» в Москве к главе корпорации Сергею Чемезову. Об этом сообщает ТАСС. Коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве у Чемезова. «Микроавтобус журналистки въехал на территорию корпорации. В офисе назначены переговоры телеведущей и Сергея Чемезова, направленные на «улаживание конфликта», — поясняет информационное агентство. Ранее Baza опубликовало договор Собчак с одним из администраторов telegram-канала «Тушите свет», подтверждающий ее причастность к вымогательствам. Собчак уезжала из России, а затем вернулась в страну из Литвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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