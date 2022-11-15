ТАСС: Собчак приехала к Чемезову для улаживания конфликта

Ксения Собчак приехала к Сергею Чемезову для переговоров
Ксения Собчак приехала в офис госкорпорации «Ростех» в Москве к главе корпорации Сергею Чемезову. Об этом сообщает ТАСС. Коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве у Чемезова.
«Микроавтобус журналистки въехал на территорию корпорации. В офисе назначены переговоры телеведущей и Сергея Чемезова, направленные на «улаживание конфликта», — поясняет информационное агентство.
Ранее Baza опубликовало договор Собчак с одним из администраторов telegram-канала «Тушите свет», подтверждающий ее причастность к вымогательствам. Собчак уезжала из России, а затем вернулась в страну из Литвы.
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