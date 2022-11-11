Baza нашла доказательства причастности Собчак к вымогательствам у главы «Ростеха»

11 ноября 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Согласно информации Baza, Собчак является продюсером проекта «Тушите свет» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Издание Baza опубликовало договор журналистки Ксении Собчак с одним из администраторов telegram-канале «Тушите свет», подтверждающий ее причастность к вымогательствам у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Фотографии документа издание опубликовало в своем telegram-канале. «Судя по тексту договора, заключенного 1 октября, именно продюсер (то есть Собчак) давала задания исполнителям (Бигаеву и другим админам „Тушите свет“). А они уже готовили материалы на основе ее заявок», — сообщает издание. Договор Собчак с одним из администраторов «Тушите свет» Фото: telegram-канал Baza Договор Собчак с одним из администраторов «Тушите свет» Фото: telegram-канал Baza URA.RU отправило журналистке запрос. На данный момент ответа не поступило. Ранее журналистка вернулась в Россию из Литвы. Решение о своем уезде она приняла после обвинения директора ее холдинга Кирилла Суханова в вымогательстве. Адвокат Собчак, однако, опроверг информацию об обвинении журналистки по этому делу.

Издание Baza опубликовало договор журналистки Ксении Собчак с одним из администраторов telegram-канале «Тушите свет», подтверждающий ее причастность к вымогательствам у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Фотографии документа издание опубликовало в своем telegram-канале. «Судя по тексту договора, заключенного 1 октября, именно продюсер (то есть Собчак) давала задания исполнителям (Бигаеву и другим админам „Тушите свет“). А они уже готовили материалы на основе ее заявок», — сообщает издание. URA.RU отправило журналистке запрос. На данный момент ответа не поступило. Ранее журналистка вернулась в Россию из Литвы. Решение о своем уезде она приняла после обвинения директора ее холдинга Кирилла Суханова в вымогательстве. Адвокат Собчак, однако, опроверг информацию об обвинении журналистки по этому делу.