Baza нашла доказательства причастности Собчак к вымогательствам у главы «Ростеха»

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Бизнес-форум
Согласно информации Baza, Собчак является продюсером проекта «Тушите свет» Фото:
новость из сюжета
Дело Ксении Собчак

Издание Baza опубликовало договор журналистки Ксении Собчак с одним из администраторов telegram-канале «Тушите свет», подтверждающий ее причастность к вымогательствам у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Фотографии документа издание опубликовало в своем telegram-канале.

«Судя по тексту договора, заключенного 1 октября, именно продюсер (то есть Собчак) давала задания исполнителям (Бигаеву и другим админам „Тушите свет“). А они уже готовили материалы на основе ее заявок», — сообщает издание.

Договор Собчак с одним из администраторов «Тушите свет»
Фото:
Договор Собчак с одним из администраторов «Тушите свет»
Фото:

URA.RU отправило журналистке запрос. На данный момент ответа не поступило.

Ранее журналистка вернулась в Россию из Литвы. Решение о своем уезде она приняла после обвинения директора ее холдинга Кирилла Суханова в вымогательстве. Адвокат Собчак, однако, опроверг информацию об обвинении журналистки по этому делу.

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Издание Baza опубликовало договор журналистки Ксении Собчак с одним из администраторов telegram-канале «Тушите свет», подтверждающий ее причастность к вымогательствам у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Фотографии документа издание опубликовало в своем telegram-канале. «Судя по тексту договора, заключенного 1 октября, именно продюсер (то есть Собчак) давала задания исполнителям (Бигаеву и другим админам „Тушите свет“). А они уже готовили материалы на основе ее заявок», — сообщает издание. URA.RU отправило журналистке запрос. На данный момент ответа не поступило. Ранее журналистка вернулась в Россию из Литвы. Решение о своем уезде она приняла после обвинения директора ее холдинга Кирилла Суханова в вымогательстве. Адвокат Собчак, однако, опроверг информацию об обвинении журналистки по этому делу.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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