РИАН: Ксения Собчак вернулась в Россию

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Public talk с Ксенией Собчак. Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Собчак вернулась в Россию вместе со своим мужем Фото:
новость из сюжета
Дело Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию после своего отъезда на фоне подозрения директора ее холдинга в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники.

«Собчак въехала в Россию через пункт пропуска „Бурачки“ на границе с Латвией», — сообщило агентство в своем telegram-канале. В сообщении РИА Новости ссылается на информацию очевидцев ее перехода через российскую границу в Псковской области. Уточняется, что границу Собчак пересекла в сопровождении своего супруга.

Мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова, в свою очередь, не опровергла информацию о ее возвращении. «Я не комментирую новости о своей дочери, спасибо», — сказала она в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Ранее журналистка уехала из России в Литву. Такое решение она приняла после обвинения директора ее холдинга Кирилла Суханова в вымогательстве. Адвокат Собчак, однако, опроверг информацию об обвинении журналистки по этому делу.

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Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию после своего отъезда на фоне подозрения директора ее холдинга в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники. «Собчак въехала в Россию через пункт пропуска „Бурачки“ на границе с Латвией», — сообщило агентство в своем telegram-канале. В сообщении РИА Новости ссылается на информацию очевидцев ее перехода через российскую границу в Псковской области. Уточняется, что границу Собчак пересекла в сопровождении своего супруга. Мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова, в свою очередь, не опровергла информацию о ее возвращении. «Я не комментирую новости о своей дочери, спасибо», — сказала она в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее журналистка уехала из России в Литву. Такое решение она приняла после обвинения директора ее холдинга Кирилла Суханова в вымогательстве. Адвокат Собчак, однако, опроверг информацию об обвинении журналистки по этому делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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