РИАН: Ксения Собчак вернулась в Россию

07 ноября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Собчак вернулась в Россию вместе со своим мужем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию после своего отъезда на фоне подозрения директора ее холдинга в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники. «Собчак въехала в Россию через пункт пропуска „Бурачки“ на границе с Латвией», — сообщило агентство в своем telegram-канале. В сообщении РИА Новости ссылается на информацию очевидцев ее перехода через российскую границу в Псковской области. Уточняется, что границу Собчак пересекла в сопровождении своего супруга. Мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова, в свою очередь, не опровергла информацию о ее возвращении. «Я не комментирую новости о своей дочери, спасибо», — сказала она в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее журналистка уехала из России в Литву. Такое решение она приняла после обвинения директора ее холдинга Кирилла Суханова в вымогательстве. Адвокат Собчак, однако, опроверг информацию об обвинении журналистки по этому делу.

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию после своего отъезда на фоне подозрения директора ее холдинга в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники. «Собчак въехала в Россию через пункт пропуска „Бурачки“ на границе с Латвией», — сообщило агентство в своем telegram-канале. В сообщении РИА Новости ссылается на информацию очевидцев ее перехода через российскую границу в Псковской области. Уточняется, что границу Собчак пересекла в сопровождении своего супруга. Мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова, в свою очередь, не опровергла информацию о ее возвращении. «Я не комментирую новости о своей дочери, спасибо», — сказала она в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее журналистка уехала из России в Литву. Такое решение она приняла после обвинения директора ее холдинга Кирилла Суханова в вымогательстве. Адвокат Собчак, однако, опроверг информацию об обвинении журналистки по этому делу.