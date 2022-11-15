ВСУ запретили жителям Херсона покидать город через Днепр 15 ноября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 + Выезд жителей Херсона заблокирован из-за действий ВСУ, заявил Георгий Журавко Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины запретили жителям Херсона покидать город через Днепр. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава населенного пункта Алешек Георгий Журавко. «До 14 ноября удавалось людей эвакуировать. ВСУ запретили выезд с Херсона, перекрыли речной порт. На момент 15 ноября из Херсона никто не выезжает», — сказал Журавко. Мэр отметил, что Алешки остаются в составе Российской Федерации. После перегруппировки войск РФ на левый берег Днепра появилась информация о привязывании жителей Херсона к столбу. Вооруженные силы Украины запретили жителям Херсона покидать город через Днепр. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава населенного пункта Алешек Георгий Журавко. «До 14 ноября удавалось людей эвакуировать. ВСУ запретили выезд с Херсона, перекрыли речной порт. На момент 15 ноября из Херсона никто не выезжает», — сказал Журавко. Мэр отметил, что Алешки остаются в составе Российской Федерации. После перегруппировки войск РФ на левый берег Днепра появилась информация о привязывании жителей Херсона к столбу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям