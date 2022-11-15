ВСУ запретили жителям Херсона покидать город через Днепр

Выезд жителей Херсона заблокирован из-за действий ВСУ, заявил Георгий Журавко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины запретили жителям Херсона покидать город через Днепр. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава населенного пункта Алешек Георгий Журавко.
«До 14 ноября удавалось людей эвакуировать. ВСУ запретили выезд с Херсона, перекрыли речной порт. На момент 15 ноября из Херсона никто не выезжает», — сказал Журавко.
Мэр отметил, что Алешки остаются в составе Российской Федерации. После перегруппировки войск РФ на левый берег Днепра появилась информация о привязывании жителей Херсона к столбу.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !