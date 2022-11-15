Военкор рассказала о прилете ракеты в здание генштаба ВСУ

15 ноября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

В Киеве подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ в Киеве. Об этом сообщает военный корреспондент Анна Долгарева. «Подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ и оперативного командования», — уточняет военкор в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. На Украине 15 ноября происходит самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября. Основные события приводит URA.RU.

Подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ в Киеве. Об этом сообщает военный корреспондент Анна Долгарева. «Подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ и оперативного командования», — уточняет военкор в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. На Украине 15 ноября происходит самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября. Основные события приводит URA.RU.