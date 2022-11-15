Военкор рассказала о прилете ракеты в здание генштаба ВСУ

В Киеве подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ в Киеве. Об этом сообщает военный корреспондент Анна Долгарева.
«Подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ и оперативного командования», — уточняет военкор в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.
На Украине 15 ноября происходит самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября. Основные события приводит URA.RU.
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