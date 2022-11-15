Военкор рассказала о прилете ракеты в здание генштаба ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
В Киеве подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ в Киеве. Об этом сообщает военный корреспондент Анна Долгарева.

«Подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ и оперативного командования», — уточняет военкор в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.

На Украине 15 ноября происходит самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября. Основные события приводит URA.RU.

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Подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ в Киеве. Об этом сообщает военный корреспондент Анна Долгарева. «Подтвержден прилет в здание генштаба ВСУ и оперативного командования», — уточняет военкор в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. На Украине 15 ноября происходит самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября. Основные события приводит URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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