Челябинский губернатор встретился с Грызловым

Алексей Текслер рассказал Грызлову о потенциале области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в ходе своего трехдневного визита в Минск, встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в ходе встречи обсуждались вопросы усиления сотрудничества между областью и Республикой.

«Текслер рассказал Грызлову о темпах развития экономики и экспортном потенциале региона. В Белоруссию область поставляет продукцию металлургии, технику, пищевые продукты. Закупает большое количество техники. Промышленные предприятия области заинтересованы в развитии кооперационных связей с белорусскими производителями», сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что в свою очередь предприятия региона готовы увеличить объемы поставок продукции для белорусских партнеров. По мнению Грызлова, Челябинская область внесет весомый вклад в укрепление союза между соседствующими странами.

Делегация из Челябинска прилетела в Минск 14 ноября. На второй день работы Текслер встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко. Глава государства отметил связь с регионом и выразил надежду, что с уходом с российского рынка зарубежных компаний, торговля между странами увеличится.