Россия вывезла всех военных преступников из Херсона. В ближайшее время над ними начнутся суды. Об этом сообщил замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олег Извозчиков на заседании комитета в Госдуме.
«Все „фашиствующие элементы“ вывезены из Херсона. Они переброшены на нашу территорию… Сейчас будут судебные заседания», — приводит слова Извозчикова РИА Новости.
Также Извозчиков заявил, что в ближайшее время будет много судов за военные преступления украинских преступников. Проблема заключается в количестве конвойных подразделений, которые обеспечат безопасность процессов. Многие люди не решаются идти в эти подразделения из-за высокой нагрузки, добавил он.
Россия начала специальную военную операцию по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский сначала делал заявления о невозможности мира, позже резко поменял свое мнение. Сейчас украинский лидер готов к миру.
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Россия вывезла всех военных преступников из Херсона. В ближайшее время над ними начнутся суды. Об этом сообщил замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олег Извозчиков на заседании комитета в Госдуме. «Все „фашиствующие элементы“ вывезены из Херсона. Они переброшены на нашу территорию… Сейчас будут судебные заседания», — приводит слова Извозчикова РИА Новости. Также Извозчиков заявил, что в ближайшее время будет много судов за военные преступления украинских преступников. Проблема заключается в количестве конвойных подразделений, которые обеспечат безопасность процессов. Многие люди не решаются идти в эти подразделения из-за высокой нагрузки, добавил он. Россия начала специальную военную операцию по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский сначала делал заявления о невозможности мира, позже резко поменял свое мнение. Сейчас украинский лидер готов к миру.