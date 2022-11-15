МВД РФ сообщило о вывезенных из Херсона заключенных

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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, армия, спецоперация, военный, солдат, сво, специальная военная операция
Все «фашиствующие элементы» вывезены из Херсона, сообщает Извозчиков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия вывезла всех военных преступников из Херсона. В ближайшее время над ними начнутся суды. Об этом сообщил замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олег Извозчиков на заседании комитета в Госдуме.

«Все „фашиствующие элементы“ вывезены из Херсона. Они переброшены на нашу территорию… Сейчас будут судебные заседания», — приводит слова Извозчикова РИА Новости.

Также Извозчиков заявил, что в ближайшее время будет много судов за военные преступления украинских преступников. Проблема заключается в количестве конвойных подразделений, которые обеспечат безопасность процессов. Многие люди не решаются идти в эти подразделения из-за высокой нагрузки, добавил он.

Россия начала специальную военную операцию по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский сначала делал заявления о невозможности мира, позже резко поменял свое мнение. Сейчас украинский лидер готов к миру.

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Россия вывезла всех военных преступников из Херсона. В ближайшее время над ними начнутся суды. Об этом сообщил замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олег Извозчиков на заседании комитета в Госдуме. «Все „фашиствующие элементы“ вывезены из Херсона. Они переброшены на нашу территорию… Сейчас будут судебные заседания», — приводит слова Извозчикова РИА Новости. Также Извозчиков заявил, что в ближайшее время будет много судов за военные преступления украинских преступников. Проблема заключается в количестве конвойных подразделений, которые обеспечат безопасность процессов. Многие люди не решаются идти в эти подразделения из-за высокой нагрузки, добавил он. Россия начала специальную военную операцию по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский сначала делал заявления о невозможности мира, позже резко поменял свое мнение. Сейчас украинский лидер готов к миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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