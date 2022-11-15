В Тюмени таунхаус стоит дешевле, чем «однушка» без отделки в Москве

16 ноября 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

В Тюмени продают таунхаус за 30 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени экологически чистый таунхаус продают за 30 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Это в три раза дешевле, чем стоимость однокомнатной квартиры в Москве. «Продается самый экологически чистый дом в Уральском регионе площадью 291 квадратный метр. Цена — 30 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Дом продает собственник. Он отметил, что проживание в доме несет оздоровительный эффект, потому что в отделке использовались натуральные материалы, пол и стены проверены на радиационный фон, также составлен паспорт по фен-шуй. Территория дома охраняется. При покупке таунхауса в подарок достаются два гаража, кондиционеры во всех комнатах и чайник Bosch. Однокомнатную квартиру без отделки в Москве продают за большую сумму. «Предлагается квартира с одной спальней общей площадью 101 кв. м. Цена — 104,5 миллиона», — сказано в объявлении, опубликованном на Avito. Квартира без отделки расположена на седьмом этаже. Из окон открывается вид на благоустроенный двор. Ранее URA.RU сообщало, что квартиру в Тюмени продают за 58 миллионов рублей. За похожую сумму в центре Москвы можно приобрести трехкомнатную квартиру.

В Тюмени экологически чистый таунхаус продают за 30 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Это в три раза дешевле, чем стоимость однокомнатной квартиры в Москве. «Продается самый экологически чистый дом в Уральском регионе площадью 291 квадратный метр. Цена — 30 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Дом продает собственник. Он отметил, что проживание в доме несет оздоровительный эффект, потому что в отделке использовались натуральные материалы, пол и стены проверены на радиационный фон, также составлен паспорт по фен-шуй. Территория дома охраняется. При покупке таунхауса в подарок достаются два гаража, кондиционеры во всех комнатах и чайник Bosch. Однокомнатную квартиру без отделки в Москве продают за большую сумму. «Предлагается квартира с одной спальней общей площадью 101 кв. м. Цена — 104,5 миллиона», — сказано в объявлении, опубликованном на Avito. Квартира без отделки расположена на седьмом этаже. Из окон открывается вид на благоустроенный двор. Ранее URA.RU сообщало, что квартиру в Тюмени продают за 58 миллионов рублей. За похожую сумму в центре Москвы можно приобрести трехкомнатную квартиру.