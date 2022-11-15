15 ноября 2022
14 ноября 2022

Активист из ЯНАО заказал 500 балаклав на передовую. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военторг. Тюмень , балаклава, военторг, экипировка
500 балаклав сошьют безвозмездно Фото:

Ямальский активист Игорь Заборовский в рамках помощи бойцам на передовой заказал пошив 500 теплых балаклав. Об этом он рассказал на свой личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Ирина Шабалина и ее подруги работают простыми швеями в Канске Красноярского края и сейчас изготавливают для парней утепленные балаклавы из флиса. Делают они это абсолютно безвозмездно! Буквально несколько минут назад договорились с ней о том, что сейчас они заканчивают партию по заказу и следующую будут отшивать для нас!», — сообщается в публикации.

Закупка материалов и оплата доставки будет производиться за счет собранных средств. Балаклавы планируют получить к следующей отправке посылок.

Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Заборовский призвал помочь собрать подарки к Новому году военнослужащим, которые участвуют в специальной операции. В планах активиста отправить целую фуру и прицеп с посылками.

Балаклавы из флиса отправятся на передовую со следующей отправкой посылок

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Ямальский активист Игорь Заборовский в рамках помощи бойцам на передовой заказал пошив 500 теплых балаклав. Об этом он рассказал на свой личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Ирина Шабалина и ее подруги работают простыми швеями в Канске Красноярского края и сейчас изготавливают для парней утепленные балаклавы из флиса. Делают они это абсолютно безвозмездно! Буквально несколько минут назад договорились с ней о том, что сейчас они заканчивают партию по заказу и следующую будут отшивать для нас!», — сообщается в публикации. Закупка материалов и оплата доставки будет производиться за счет собранных средств. Балаклавы планируют получить к следующей отправке посылок. Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Заборовский призвал помочь собрать подарки к Новому году военнослужащим, которые участвуют в специальной операции. В планах активиста отправить целую фуру и прицеп с посылками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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