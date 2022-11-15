500 балаклав сошьют безвозмездно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ямальский активист Игорь Заборовский в рамках помощи бойцам на передовой заказал пошив 500 теплых балаклав. Об этом он рассказал на свой личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Ирина Шабалина и ее подруги работают простыми швеями в Канске Красноярского края и сейчас изготавливают для парней утепленные балаклавы из флиса. Делают они это абсолютно безвозмездно! Буквально несколько минут назад договорились с ней о том, что сейчас они заканчивают партию по заказу и следующую будут отшивать для нас!», — сообщается в публикации.

Закупка материалов и оплата доставки будет производиться за счет собранных средств. Балаклавы планируют получить к следующей отправке посылок.

Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Заборовский призвал помочь собрать подарки к Новому году военнослужащим, которые участвуют в специальной операции. В планах активиста отправить целую фуру и прицеп с посылками.